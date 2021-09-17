Активистка Султанбегова отпущена из полиции в Краснодаре

17 сентября 2021, 22:13

Активистку "Умного голосования" в Краснодарском крае Алипат Султанбегову силовики обвинили в распространении экстремистской символики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня полицейские задержали Алипат Султанбегову, которая участвовала в организации "Умного голосования" на Кубани и подготовке наблюдателей за выборами в Госдуму. Активистку доставили в отдел полиции.

Алипат Султанбегова, которую отпустили из полиции до суда, получила административный протокол по делу о демонстрации экстремистской символики. Как рассказала активистка корреспонденту "Кавказского узла", ранее она вела TikTok-аккаунт сторонников Алексея Навального в Краснодаре.

Протокол в отношении Султанбеговой был составлен из-за репоста со страницы кандидата в депутаты, поддержанного "Умным голосованием". Этот репост полицейские и расценили как демонстрацию экстремистской символики, отметила она.

"Я сделала репост поста кандидата "Умного голосования", протокол составили на основании скриншота моей публикации. Там было написано: "Кандидат "Умного голосования", логотипа проекта не было. Кроме скриншота в материалах дела ничего не было", - сообщила Султанбегова.

Сотрудники полиции сообщили активистке, что материалы дела будут переданы в суд. Султанбегова связывает задержание со своей деятельностью по обучению наблюдателей перед выборами в Госдуму России.