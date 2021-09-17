17 сентября 2021, 17:36
Активистка "Умного голосования" задержана в Краснодаре
Полицейские задержали Алипат Султанбегову, которая участвовала в организации "Умного голосования" на Кубани и подготовке наблюдателей за выборами в Госдуму.
Telegram-канал "Хроники Юга" опубликовал видео задержания Султанбеговой. Активистку задерживает полицейский в гражданской одежде. Султанбегова стоит на улице в тапочках, он хватает ее за руку и тянет. "Руки уберите", - требует она, и затем добровольно садится в машину.
5 сентября в Краснодарском крае появился двойник "Умного голосования" - Telegram-бот "Разумное голосование". В отличие от проекта Навального, этот бот продвигает кандидатов от определенной партии - "Новые люди".
Новости о предстоящих выборах в Краснодарском крае и других регионах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России". Подробнее о выборах рассказывается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".
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Автор: Анна Грицевич источник: корреспондент "Кавказского узла"