Полицейские задержали Алипат Султанбегову. 17 сентября 2021 г. Скриншот видео https://t.me/south_chronicles/10882

17 сентября 2021, 17:36

Активистка "Умного голосования" задержана в Краснодаре

Полицейские задержали Алипат Султанбегову, которая участвовала в организации "Умного голосования" на Кубани и подготовке наблюдателей за выборами в Госдуму.

Султанбегову задержали на улице и доставили в отдел полиции в Краснодаре, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Алексей Мандригеля. "В отношении Алипат составлен протокол по административной статье 20.3 КоАП "Демонстрация символики экстремистской организации за репост в Instagram "Умного голосования". Говорят, что протокол составят и отпустят", - рассказал Мандригеля. 

Задержание Алипат Султанбеговой 17 сентября 2021 года. Стоп-кадр видео https://t.me/south_chronicles/10882Telegram-канал "Хроники Юга" опубликовал видео задержания Султанбеговой. Активистку задерживает полицейский в гражданской одежде. Султанбегова стоит на улице в тапочках, он хватает ее за руку и тянет. "Руки уберите", - требует она, и затем добровольно садится в машину.

5 сентября в Краснодарском крае появился двойник "Умного голосования" - Telegram-бот "Разумное голосование". В отличие от проекта Навального, этот бот продвигает кандидатов от определенной партии - "Новые люди".

Новости о предстоящих выборах в Краснодарском крае и других регионах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России". Подробнее о выборах рассказывается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

* созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией признан Минюстом РФ экстремистской организацией и запрещен на территории России.

Примечание:

"Политологи оценили кубанских кандидатов в "Умном голосовании"", "Защита связала арест Хорошилова с его журналистской работой", "Аналитики усомнились в независимости кандидатов от "Умного голосования" на Ставрополье".

Автор: Анна Грицевич источник: корреспондент "Кавказского узла"

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