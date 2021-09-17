Активистка "Умного голосования" задержана в Краснодаре

17 сентября 2021, 17:36

Полицейские задержали Алипат Султанбегову, которая участвовала в организации "Умного голосования" на Кубани и подготовке наблюдателей за выборами в Госдуму.

Султанбегову задержали на улице и доставили в отдел полиции в Краснодаре, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Алексей Мандригеля. "В отношении Алипат составлен протокол по административной статье 20.3 КоАП "Демонстрация символики экстремистской организации за репост в Instagram "Умного голосования". Говорят, что протокол составят и отпустят", - рассказал Мандригеля.