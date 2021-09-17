Армения подала жалобу на Азербайджан в суд ООН

17 сентября 2021, 08:39

Армения попросила Международный суд ООН обязать власти Азербайджана прекратить пытки и убийства армянских пленных и компенсировать нарушения прав людей.

Армения подала жалобу в Международный суд ООН против Азербайджана, в которой указала на нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В жалобе сказано, что Азербайджан на протяжении десятилетий подвергает Армению расовой дискриминации, которая выражалась в том числе в массовых убийствах и пытках пленных, сказано в сообщении, опубликованном 16 сентября на сайте Международного суда ООН.

"Эти нарушения в отношении этнических армян вне зависимости от их гражданства. И в сентябре 2020 года это проявилось в виде агрессии Азербайджана против Республики Арцах (Нагорный Карабах) и Армении. Даже после окончания боевых действий, после прекращения огня, договоренность которого вступила в силу 10 ноября 2020 года, Азербайджан продолжает убийства и насилие над армянскими пленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами", – приведено заявление армянской стороны в пресс-релизе суда, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Усилия со стороны Армении положить конец действиям Азербайджана не увенчались успехом. Поэтому Армения просит Международный суд ООН привлечь Азербайджан к ответственности за совершенные деяния, чтобы не допустить подобное в будущем, а также требует возмещения за содеянные нарушения, сказано в информации.

Международный суда ООН уточнил, что принял обращение Армении к рассмотрению.

Напомним, что родственники удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных неоднократно проводили акции протеста. 9 августа они вышли на акцию у здания правительства в Ереване и пригрозили продолжать ее, пока чиновники не дадут им конкретных ответов о ситуации с пленными. Протестующие разошлись, поговорив с пресс-секретарем премьера Никола Пашиняна.

Азербайджан признает, что удерживает 45 граждан Армении, тогда как армянская сторона собрала данные о 280 пленных, указал правозащитник Артак Зейналян. Новости о протестных акциях размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".