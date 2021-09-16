Трое детей попали в реанимацию после инцидента в школе Махачкалы

16 сентября 2021, 15:53

Педагог и 23 ученика пожаловались на недомогание после распыления газового баллончика в школе Махачкалы. Госпитализированы 19 детей, трое из них находятся в реанимации.

По данным министерства образования Дагестана, группа старшеклассников распылила сегодня в коридоре школы газовое вещество. Состояние всех 19 госпитализированных, в том числе помещенных в реанимацию, стабильное.

"Все дети из помещения выведены. Занятия второй смены отменены. Все помещения проветриваются, проводится генуборка с дезинфекцией", - сообщило ведомство на своей странице в Instagram.

В школе был распылен перцовый баллончик, уточнила мэрия Махачкалы. Все пострадавшие были госпитализированы в Республиканскую детскую многопрофильную больницу, куда, в частности, приехала министр здравоохранения республики Татьяна Беляева. Всего за медицинской помощью обратились 24 человека, но пяти из них госпитализация не потребовалась, сообщается на сайте городской администрации.

Трое детей находятся в реанимации, потому что им необходимо получать кислород. "Все госпитализированные приходят в себя. Кто-то отдыхает, кто-то спит. Среди госпитализированных ученики пятого, второго, девятого и десятого классов. Медицинская помощь потребовалась и одной учительнице. На данный момент жизни детей и учителя ничего не угрожает", - процитировала пресс-служба мэрии главного врача больницы.