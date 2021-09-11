Жители Ингушетии пожаловались на поборы в школах и детсадах

11 сентября 2021, 12:40

Вместе с началом очередного учебного года в школах Ингушетии возобновились сборы денег на различные нужды. Аналогичная ситуация и в детсадах, родители воспитанников вынуждены, в частности, сдавать деньги на средства гигиены и канцтовары, указали жители региона в Instagram.

Пользователи соцсети потребовали прекратить поборы в школах

Запись о поборах в школах была опубликована 6 сентября в Instagram-паблике novostii_ingusheti24, на который подписано около 133 тысяч подписчиков. "Хотелось бы обратиться по поводу школьных сборов. 1 сентября началось с того, что на шары собирали по 75 рублей. Суть не в этом, это мелочь. Хотелось бы обратиться к главе Ингушетии: запретите какие-либо сборы <…>. Прекратите это! Это же госучреждение", – приведено в паблике обращение одного из подписчиков. К 12.40 мск 11 сентября эта запись набрала 423 отметки нравится и 159 комментариев.

Общедоступность и бесплатность общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях гарантированы статьей 43 Конституции Российской Федерации. Родители школьников не обязаны самостоятельно приобретать детям рабочие тетради, <…> учебные пособия для самостоятельной работы учащихся приобретаются за счет бюджетных ассигнований, информировала 5 сентября 2019 года на своем сайте Генпрокуратура России.

Обеспечение учебниками и учебными пособиями <…> осуществляется за счет ассигнований бюджета. Образовательные учреждения, которые вынуждают родителей покупать учебники для детей, нарушают закон, привело 26 декабря 2018 года РИА "Новости" слова начальника пресс-службы Генпрокуратуры России Татьяны Захаровой.

"Не только на шары. Уже 2 сентября наши по 1000 рублей сложились", – написала havva_2384.

"Хотя бы книгами обеспечили, на сборы я ещё закрою глаза. Обещали, что книги будут, а говорят, не хватает", – пожаловалась ya__060609.

"У меня двое детей пошли в первый класс, так уже начались поборы на жалюзи", – отметил пользователь zarik_kot.

"Ни одной копейки не дам из принципа, родители сами виноваты. Насильно никто не [заставляет их сдавать деньги]", – считает zaira__serebro.

"Всё время, сколько я помню, собирали в школе деньги. Мы собирали на подарки мальчикам, на подарок учителю, на шары, приносили или покупали игрушки на ёлку. Даже для урока труда мы собирали деньги", – заявила nailiya2475.

"В школах это ещё ничего! Вот, что творится в садиках – это что-то. Постоянно просили скинуться на кулеры, игрушки, ремонт, пылесос. Понятное дело, на канцтовары, средства для гигиены – это я могу дать своему ребенку. На подарок воспитателям могу – так как они смотрят за моим ребенком. Но вот то, что должно быть выделено государством… Тяжеловато бывает", – написала marem_hidjama.

"То же самое происходит и в детских садах", – высказал схожее мнение пользователь _heda_b_sh_.

"Когда в семье 5-6 детей и просят за всех – это сверхнаглость. За кулер давай, за жалюзи давай, за День учителя давай, на 8 Марта учителю и девочкам давай, на Новый год давай. Ремонт, салфетки, мыло, стаканы, продленка, мероприятие и так далее. И сколько ещё?" – задалась вопросом meledi_006.

"Понимаю [автора обращения]. Очень много приходится скидываться и в школу, и в садик, и на подарки, и на ремонт. Раньше все было дешево, и жить было легче. А сейчас время другое, вроде бы все есть, но очень дорого это все", – подчеркнул пользователь mysamakka.

Другая часть пользователей заявила, что не против сдавать деньги на нужды школы. "У меня один из детей в [начальной школе]. Вот сейчас я сдала 50 рублей. Сдала и буду сдавать. Наших детей обеспечивают питанием, а салфетками, например, нет, ни сухими, ни важными. Дети часто пьют воду, поставили кулер в классе и по очереди три класса (три смены) меняем баки. И что? Я не обнищаю от этого", – заявил пользователь hamho_ju.

"Учителя не обязаны покупать своим ученикам рабочие тетради. Сейчас для первоклассников есть рабочие тетради по ингушскому языку, которые стоят денег. Наш глава и Минобразования в курсе, что эти тетради не бесплатные. Также стаканы одноразовые, бумажные полотенца – тоже не бесплатные. И это всё должен обеспечить классный руководитель для наших детей? У них и так зарплата низкая, и у них тоже есть дети", – написала tanzila_alhoeva.

"Вас, что, насильно заставляет кто-то? У вас, что, директора нет что-ли? Обратитесь сперва к нему, что, он не может решить этот вопрос?" – спросил пользователь zareeta__.

Сотни школ на юге России работают без водопровода, канализации и центрального отопления, сотням учебных зданий нужен капремонт, а часть помещений и вовсе стали аварийными, подсчитали в марте журналисты "Важных историй"*.

Часть пользователей соцсети заявила о непричастности учителей к поборам в школах

Запись о поборах в школах также была опубликована 10 сентября в Instagram-паблике novosti_ingushetii, на который подписано около 238 тысяч подписчиков. "Здравствуйте! Я бы хотел, чтобы хоть кто-то повлиял на [руководство одной из школ в Малгобеке]. Там каждый день почти просят деньги за разные вещи. То кулер под воду по 2000 рублей, теперь вешалки для детей по 350 рублей. У нас пятеро детей, мы и так в долги влезли. <…> Только девятый учебный день начался, а поборы пошли. <…> Неужели в республики нету денег, куда смотрят наши чиновники?" – приведены в описании публикации слова одного из подписчиков.

К 12.40 мск 11 сентября эта запись набрала 771 отметку "нравится" и 383 комментария. "Это не новость! Собирают везде – это началось не вчера и не сегодня, это давно, и ты не представляешь, как они собирают. Есть "родительский комитет", и там один из родителей ведёт эту группу, и ей классный руководитель говорит, что почем, а она доводит до остальных. Вот такая система", – указал soalikhbara.

Ребёнок пришёл учиться, и те три-четыре часа, что он проводит в школе, ему ничего не надо. То, что необходимо ребёнку, родители кладут в сумку. Поверьте, этим учителям наплевать на этих детей", – считает diana_1997_m.

"Не имеют права сдирать с родителей. Людям и так [было трудно собрать детей в школу], плюс ежедневные сборы", – написал пользователь woman_expert_malgobek.

Другая часть комментаторов сочла жалобы подписчика необоснованными. "Учителя делают сами ремонт в школах. Да, родители помогают, не спорю. Ездят на бесконечные курсы, ЕГЭ. На свои средства покупают мел, журналы, бумагу и так далее. Поймите, что не выделяют школам средств, на которые вы ссылаетесь", – полагает 348510.ig.

"Я учитель, и мама тоже. Уважаемые родители, вопрос очень больной и тупиковый. Тут две стороны. С одной стороны, мне и руководство школ жалко, им не выделяют необходимые средства в полном объеме. Вторая сторона – им приходится выкручиваться за счёт родителей, так как нужд много. <…> Я тоже регулярно сдаю деньги в садик на всякие нужды, а что делать? Знаю, что и им тяжело, а там мой ребёнок, поэтому помогаю. И когда вместе со всеми не скидывалась (тоже бывали случаи) и я говорила, и ничего! Никто меня помидорами не закидывал. Так что и вы не судите строго, мы же их домой не забираем, всё уходит на школу", – написала sarrah_uzhakhova.

К 12.40 мск в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Facebook нет публикаций о поборах в школах и детсадах в Ингушетии в текущем учебном году.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.