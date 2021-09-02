02 сентября 2021, 23:38

Приставы забрали двоих детей у отца в Буйнакске по решению суда

Дети, проживавшие с отцом в Буйнакске, переданы по решению суда матери, сообщили приставы.

По данным управления ФССП Дагестана, Буйнакский горсуд передал на исполнение приставам решение о том, что двое несовершеннолетних должны проживать с матерью. 

Судебные приставы вместе с представителями органов опеки и попечительства и детским психологом отправились к отцу, с которым жили несовершеннолетние. "После длительной разъяснительной беседы с отцом и детьми, дети изъявили желание пойти к матери", - сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу ведомства РИА "Дагестан".

Отец не стал препятствовать приставам, и они сопроводили детей вместе с матерью к месту их проживания, говорится в сообщении на сайте ФССП России.  Несовершеннолетние будут находиться с матерью "на период рассмотрения дела по существу", как и постановил суд, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что  24 марта Верховный суд Дагестана удовлетворил требование жительницы Дагестана Нины Церетиловой об опеке над детьми. Суд в Махачкале 16 июля удовлетворил иск Церетиловой об ограничении в родительских правах ее бывшего супруга Магомеда. В конце июля судебные приставы прибыли в дом Магомеда Церетилова в Буйнакске для исполнения решения суда о передаче детей под опекунство матери, но процедура была сорвана из-за бездействия приставов, пожаловалась Нина. Дети отказались уезжать с матерью сами, а против решения суда об их передаче подана кассационная жалоба, сообщил адвокат Магомеда Церетилова Шамиль Хадулаев. Нина Церетилова заявила, что бывший муж и его родители избили ее, когда она 19 сентября приехала к ним в Буйнакск, чтобы увидеться с детьми. Женщина обратилась в полицию. Магомед Церетилов заявил, что Нина напала на его родителей

Примечание:

"Фильм "Дождя" о дагестанках актуализировал споры о правах женщин", "Видео с женского пляжа в Махачкале вызвало споры о нравственности", "Нина Церетилова заявила о похищении сына".

Автор: "Кавказский узел"

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