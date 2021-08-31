Дезинфекция в одном из мест заключения в Грузии. Фото: Special Penitentiary Service of Georgia www.facebook.com/moc.gov.ge/posts/3359750700767604

31 августа 2021, 03:31

Распространение COVID-19 в тюрьмах Грузии подняло вопрос о масштабной амнистии

66 заключенных, у которых выявлен коронавирус, находятся в одной из гражданских клиник Тбилиси, 39 - в карантинном пространстве около больницы Хони, сообщила Пенитенциарная служба Грузии. Член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе призвала власти амнистировать осужденных за мелкие преступления, чтобы остановить распространение COVID-19 в тюрьмах.

Пенитенциарная служба Грузии признала, что 105 заключенных заражены коронавирусом, это составляет один процент от общего числа заключенных, пишут "Новости-Грузия".

По данным ведомства, большинство случаев зафиксировано у недавно осужденных лиц, состояние здоровья всех инфицированных оценивается как удовлетворительное. 66 человек помещены в одну из гражданских клиник Тбилиси, 39 - в карантинное пространство около больницы Хони.

Пенитенциарная служба также сообщила, что до 70% осужденных уже вакцинированы.

Ранее "Мтавари архи" и "ТВ Формула" сообщили, что родные заключенных жаловались на то, что не могут получить никакой информации о близких. Герои репортажа утверждают, что для заключенных, зараженных коронавирусом, в пансионате для психических больных открыта специальная секция, и о состоянии их здоровья информации тоже нет.

Врач, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе выступила с инициативой немедленно амнистировать осужденных за мелкие и менее тяжкие преступления. По ее словам, в тюрьмах невозможно соблюдать социальную дистанцию. "В условиях инфраструктуры, которая есть сегодня в тюрьмах, очень сложно выдерживать даже дистанцию. Поэтому я выступаю с широкой инициативой амнистии, которая предусматривает немедленное освобождение людей, осужденных за мелкие, менее тяжкие преступления", - сказала Джапаридзе.

К масштабной амнистии ранее призывала власти омбудсмен Нино Ломджария. 28 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили в честь религиозного праздника Мариамоба помиловала трех заключенных.

Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния сообщила, что Минздрав работает над вакцинацией в исправительных учреждениях. Что касается вакцинации персонала, то Габуния отметила, что процесс начался еще в конце апреля, и более 80 процентов персонала были вакцинированы по одному разу, а до 62 процентов - дважды. "В таких условиях вакцинации вероятность передачи довольно низка. Несколько клиник были мобилизованы для эвакуации заключенных и оказания им помощи в случае необходимости. Ситуация находится под полным контролем", - сказала Габуния.

По данным за сутки 30 августа в Грузии выявлено 1915 новых случаев коронавируса, общее число зараженных с начала пандемии достигло 545 033. За сутки умерли 78 пациентов, всего с начала пандемии - 7329, пишет stopcov.ge.

Информацию о том, какие ограничения действуют в Грузии в связи с пандемией, "Кавказский узел" собрал в справке "Условия карантина в Грузии". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Грузии упрекнули туристов в пренебрежении масочным режимом", "Три ресторана закрыты в Грузии за нарушение антиковидных мер", "Кинотеатры и детские центры возобновили работу в Грузии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • Ограничения по коронавирусу смягчены в Астраханской области

    В Астраханской области заведениям общественного питания разрешили работать после 23 часов и не требовать QR-коды у посетителей на открытых площадках. Отменен запрет на работу детских развлекательных площадок  при условии наличия не менее четырех квадратных метров площади на каждого ребенка. Ограничения отменены по предложению областного министра экономического развития Казбека Хадикова, который заявил о резком сокращении количества предприятий общественного питания.

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