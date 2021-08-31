Распространение COVID-19 в тюрьмах Грузии подняло вопрос о масштабной амнистии

31 августа 2021, 03:31

66 заключенных, у которых выявлен коронавирус, находятся в одной из гражданских клиник Тбилиси, 39 - в карантинном пространстве около больницы Хони, сообщила Пенитенциарная служба Грузии. Член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе призвала власти амнистировать осужденных за мелкие преступления, чтобы остановить распространение COVID-19 в тюрьмах.

Пенитенциарная служба Грузии признала, что 105 заключенных заражены коронавирусом, это составляет один процент от общего числа заключенных, пишут "Новости-Грузия".

По данным ведомства, большинство случаев зафиксировано у недавно осужденных лиц, состояние здоровья всех инфицированных оценивается как удовлетворительное. 66 человек помещены в одну из гражданских клиник Тбилиси, 39 - в карантинное пространство около больницы Хони.

Пенитенциарная служба также сообщила, что до 70% осужденных уже вакцинированы.

Ранее "Мтавари архи" и "ТВ Формула" сообщили, что родные заключенных жаловались на то, что не могут получить никакой информации о близких. Герои репортажа утверждают, что для заключенных, зараженных коронавирусом, в пансионате для психических больных открыта специальная секция, и о состоянии их здоровья информации тоже нет.

Врач, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе выступила с инициативой немедленно амнистировать осужденных за мелкие и менее тяжкие преступления. По ее словам, в тюрьмах невозможно соблюдать социальную дистанцию. "В условиях инфраструктуры, которая есть сегодня в тюрьмах, очень сложно выдерживать даже дистанцию. Поэтому я выступаю с широкой инициативой амнистии, которая предусматривает немедленное освобождение людей, осужденных за мелкие, менее тяжкие преступления", - сказала Джапаридзе.

К масштабной амнистии ранее призывала власти омбудсмен Нино Ломджария. 28 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили в честь религиозного праздника Мариамоба помиловала трех заключенных.

Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния сообщила, что Минздрав работает над вакцинацией в исправительных учреждениях. Что касается вакцинации персонала, то Габуния отметила, что процесс начался еще в конце апреля, и более 80 процентов персонала были вакцинированы по одному разу, а до 62 процентов - дважды. "В таких условиях вакцинации вероятность передачи довольно низка. Несколько клиник были мобилизованы для эвакуации заключенных и оказания им помощи в случае необходимости. Ситуация находится под полным контролем", - сказала Габуния.

По данным за сутки 30 августа в Грузии выявлено 1915 новых случаев коронавируса, общее число зараженных с начала пандемии достигло 545 033. За сутки умерли 78 пациентов, всего с начала пандемии - 7329, пишет stopcov.ge.