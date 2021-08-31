Жители трех улиц в Долаково остались без света

31 августа 2021, 01:33

Из-за ремонта трансформатора почти сутки нет света в домах на улицах Мислаурова, Комбилеевской и Степной в Долаково.

С 06.00 мск 30 августа во всех домах на трех главных улицах селения Долаково в Назрановском районе Ингушетии нет электричества, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Исмаил Манкиев.

По его словам, с раннего утра нет света в домах на улицах Мислаурова, Комбилеевской и Степной. "Текут холодильники, пропадают продукты. Погода стоит жаркая. Если бы хотя было прохладно, то можно было бы сохранить мясо, молочные продукты. Но в течение дня все продукты пропали. Такие отключения у нас в селе уже не первый раз, но, чтобы отключали на целый день – такого еще не было", - возмутился он.

Манкиев также отметил, что из-за отсутствия электричества целый день простаивали рабочие, которые строят в Долаково школу на 720 мест.

В диспетчерской Ингушэнерго корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что в дома на трех улицах селения Долаково с утра 30 августа не подаётся электричество. "Трансформатор находится на ремонте", - сказал в 01.08 мск сегодня, 31 августа, диспетчер. Как долго будет продолжаться ремонт, он ответить затруднился.

На сайте МЧС по Ингушетии информации об отключении электричества в Долаково по данным на 01.50 мск 31 августа нет.