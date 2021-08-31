Столб распределения электричества в сельской местности. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

31 августа 2021, 01:33

Жители трех улиц в Долаково остались без света

Из-за ремонта трансформатора почти сутки нет света в домах на улицах Мислаурова, Комбилеевской и Степной в Долаково.

С 06.00 мск 30 августа во всех домах на трех главных улицах селения Долаково в Назрановском районе Ингушетии нет электричества, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Исмаил Манкиев.

По его словам, с раннего утра нет света в домах на улицах Мислаурова, Комбилеевской и Степной. "Текут холодильники, пропадают продукты. Погода стоит жаркая. Если бы хотя было прохладно, то можно было бы сохранить мясо, молочные продукты. Но в течение дня все продукты пропали. Такие отключения у нас в селе уже не первый раз, но, чтобы отключали на целый день – такого еще не было", - возмутился он.

Манкиев также отметил, что из-за отсутствия электричества целый день простаивали рабочие, которые строят в Долаково школу на 720 мест.

В диспетчерской Ингушэнерго корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что в дома на трех улицах селения Долаково с утра 30 августа не подаётся электричество. "Трансформатор находится на ремонте", - сказал в 01.08 мск сегодня, 31 августа, диспетчер. Как долго будет продолжаться ремонт, он ответить затруднился.

На сайте МЧС по Ингушетии информации об отключении электричества в Долаково по данным на 01.50 мск 31 августа нет.

Примечание:

"Жители Ленинкента пожаловались на нерешенные коммунальные проблемы", "Директор ингушского водоканала обвинен в сокрытии 4,6 млн", "Жительница Нальчика осталась без жилья после решения суда о сносе части квартиры".

Автор: Амина Закаева источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

31 августа 2021, 11:03

31 августа 2021, 10:22

31 августа 2021, 10:01

31 августа 2021, 09:14

31 августа 2021, 08:14

  • Ограничения по коронавирусу смягчены в Астраханской области

    В Астраханской области заведениям общественного питания разрешили работать после 23 часов и не требовать QR-коды у посетителей на открытых площадках. Отменен запрет на работу детских развлекательных площадок  при условии наличия не менее четырех квадратных метров площади на каждого ребенка. Ограничения отменены по предложению областного министра экономического развития Казбека Хадикова, который заявил о резком сокращении количества предприятий общественного питания.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи