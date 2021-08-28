Азербайджанские паралимпийцы завоевали шесть золотых медалей на играх в Токио

28 августа 2021, 13:47

Еще пять золотых медалей принесли сегодня в копилку Азербайджана паралимпийцы, выступающие в таких видах спорта, как дзюдо и плавание. Всего азербайджанцы завоевали шесть золотых медалей на Паралимпиаде в Токио.

Как писал "Кавказский узел", Паралимпийские игры начались в Токио 24 августа. Азербайджан представляют 35 паралимпийцев - 23 мужчины и 12 женщин, которые выступают в шести спортивных видах, отметили в комитете. Первую золотую медаль завоевала 27 августа азербайджанская дзюдоистка Шахана Гаджиева. Она одержала победу в поединке с французской соперницей.

Вторая золотая медаль среди азербайджанских паралимпийцев на играх в Токио досталась дзюдоистке Севде Велиевой, выступающей в весовой категории 57 кг. В финальной схватке она одолела соперницу из Узбекистана, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Национальном паралимпийском комитете Азербайджана.

"Победителями игр также стали парадзюдоисты Шахана Гаджиева (27 августа - прим. "Кавказского узла") и Вугар Ширинли, а также пловец Раман Салех", - сказали в паралимпийском комитете, уточнив, что Ширинли и Салех получили третью и четвертую золотые медали.

Пятую золотую медаль для Азербайджана завоевала парадзюдоистка Ханум Гусейнова в весовой категории 63 кг, одержав победу над представительницей Украины. Шестую - парадзюдоист Гусейн Рагимли в весовой категории 81 кг. Он победил соперника из Узбекистана. Кроме того, парадзюдоист Намиг Аббаслы и пауэрлифтер Парвин Мамедов стали бронзовыми призерами Паралимпиады, рассказали в комитете.