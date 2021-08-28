28 августа 2021, 13:47

Азербайджанские паралимпийцы завоевали шесть золотых медалей на играх в Токио

Еще пять золотых медалей принесли сегодня в копилку Азербайджана паралимпийцы, выступающие в таких видах спорта, как дзюдо и плавание. Всего азербайджанцы завоевали шесть золотых медалей на Паралимпиаде в Токио.

Как писал "Кавказский узел", Паралимпийские игры начались в Токио 24 августа. Азербайджан представляют 35 паралимпийцев - 23 мужчины и 12 женщин, которые выступают в шести спортивных видах, отметили в комитете. Первую золотую медаль завоевала 27 августа азербайджанская дзюдоистка Шахана Гаджиева. Она одержала победу в поединке с французской соперницей.

Вторая золотая медаль среди азербайджанских паралимпийцев на играх в Токио досталась дзюдоистке Севде Велиевой, выступающей в весовой категории 57 кг. В финальной схватке она одолела соперницу из Узбекистана, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Национальном паралимпийском комитете Азербайджана.

"Победителями игр также стали парадзюдоисты Шахана Гаджиева (27 августа - прим. "Кавказского узла") и Вугар Ширинли, а также пловец Раман Салех", - сказали в паралимпийском комитете, уточнив, что Ширинли и Салех получили третью и четвертую золотые медали.

Пятую золотую медаль для Азербайджана завоевала парадзюдоистка Ханум Гусейнова в весовой категории 63 кг, одержав победу над представительницей Украины. Шестую - парадзюдоист Гусейн Рагимли в весовой категории 81 кг. Он победил соперника из Узбекистана. Кроме того, парадзюдоист Намиг Аббаслы и пауэрлифтер Парвин Мамедов стали бронзовыми призерами Паралимпиады, рассказали в комитете.

Примечание:

"Борец из Дагестана Рашидов завоевал "бронзу" на Олимпиаде", "Тренер назвал закономерным поражение Магомедалиевой в олимпийском полуфинале", "Выступления спортсменок на Играх подчеркнули смягчение гендерных стереотипов в Дагестане".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 августа 2021, 10:59

29 августа 2021, 09:54

29 августа 2021, 08:44

29 августа 2021, 07:45

29 августа 2021, 06:47

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи