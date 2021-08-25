Ограничения на работу ресторанов введены в Грузии

25 августа 2021, 09:04

Власти Грузии ввели ограничения на работу ресторанов до 22.00 из-за роста в стране числа заражений коронавирусом.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 августа предприниматели в Аджарии вышли на акцию протеста, потребовав от властей помощи с выплатой кредитов. По их словам, они понесли убытки из-за введенных в стране ограничений в связи с пандемией.

За сутки в Грузии от коронавируса скончались 60 человек, а общее число смертей от COVID-19 достигло 6891, подтверждено 5924 теста на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 возросло до 523 022, следует из данных, опубликованных сегодня на правительственном сайте StopCov.Ge.

С 25 августа введено ограничение для работы ресторанов в Грузии. 24 августа Координационный совет принял решение, что на фоне роста числа заражений коронавирусом, рестораны должны закрываться в 22.00, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

"С 25 августа объекты питания смогут работать до 22.00, также объекты питания будут проверять на соблюдение регуляций", – привел 25 августа "Sputnik Грузия" слова главы оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгия Гибрадзе.

Напомним, что, по мнению вице-президента Ассоциации рестораторов Грузии Шоты Бурджанадзе, если бы власти Грузии вели мониторинг более последовательно, то роста числа заражений коронавирусом можно было бы избежать. "Если бы правительство ужесточило меры контроля над выполнением регуляций хотя бы месяц назад и обеспечило выполнение уже имеющихся норм, то до нынешней ситуации страна бы не дошла. У государства и трудовой инспекции есть все возможности добиться выполнения принятых норм и регуляций, соответственно, были возможности не доводить предпринимателей до нынешнего положения", – процитировала 24 августа слова Бурджанадзе "Грузия Online".

Динамика распространения коронавируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".