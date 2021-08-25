Человек в маске на улице Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".

25 августа 2021, 09:04

Ограничения на работу ресторанов введены в Грузии

Власти Грузии ввели ограничения на работу ресторанов до 22.00 из-за роста в стране числа заражений коронавирусом.

Как сообщал "Кавказский узел",  24 августа предприниматели в Аджарии вышли на акцию протеста, потребовав от властей помощи с выплатой кредитов. По их словам, они понесли убытки из-за введенных в стране ограничений в связи с пандемией.

За сутки в Грузии от коронавируса скончались 60 человек, а общее число смертей от COVID-19 достигло 6891,  подтверждено 5924 теста на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 возросло до 523 022, следует из данных, опубликованных сегодня на правительственном сайте StopCov.Ge.

С 25 августа введено ограничение для работы ресторанов в Грузии. 24 августа Координационный совет принял решение, что на фоне роста числа заражений коронавирусом, рестораны должны закрываться в 22.00, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

"С 25 августа объекты питания смогут работать до 22.00, также объекты питания будут проверять на соблюдение регуляций", –  привел 25 августа "Sputnik Грузия" слова главы оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгия Гибрадзе.

Напомним, что, по мнению вице-президента Ассоциации рестораторов Грузии Шоты Бурджанадзе, если бы власти Грузии вели мониторинг более последовательно, то роста числа заражений коронавирусом можно было бы избежать. "Если бы правительство ужесточило меры контроля над выполнением регуляций хотя бы месяц назад и обеспечило выполнение уже имеющихся норм, то до нынешней ситуации страна бы не дошла. У государства и трудовой инспекции есть все возможности добиться выполнения принятых норм и регуляций, соответственно, были возможности не доводить предпринимателей до нынешнего положения", – процитировала 24 августа слова Бурджанадзе "Грузия Online".

Динамика распространения коронавируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Грузии упрекнули туристов в пренебрежении масочным режимом", "Полицейские отобрали палатки у протестующих в Тбилиси", "Кинотеатры и детские центры возобновили работу в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 августа 2021, 12:50

25 августа 2021, 12:32

25 августа 2021, 11:42

25 августа 2021, 10:50

25 августа 2021, 09:50

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи