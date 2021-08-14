14 августа 2021, 01:47

Прокуратура встала на сторону ребенка-аутиста после конфликта в аквапарке в Волжском

Надзорное ведомство потребовало наказать руководство и работников аквапарка в Волжском, куда не допустили семью с ребенком-инвалидом.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа семью из Астрахани с 14-летним сыном-аутистом и пятилетней дочерью не пустили на территорию аквапарка в Волжском. По словам матери подростка, во время ожидания "у сына начались аутичные стимуляции руками", и это стало причиной недопуска в аквапарк. Она пожаловалась в прокуратуру, которая организовала проверку. Руководство аквапарка объяснило свой запрет заботой о других отдыхающих детях, но выразило готовность компенсировать моральный вред семье. Следователи также начали проверку инцидента.

Прокуратура направила руководству аквапарка представление об устранении выявленных нарушений, а также потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Прокуратура также потребовала привлечь к административной ответственности предпринимателя по статье об отказе потребителю в предоставлении услуг по причинам, связанным с состоянием его здоровья (часть 5 статьи 14.8 КоАП РФ), сказала она.

Отметим, наказание по этой статье для предпринимателей предусматривает до 500 тысяч рублей штрафа.

Посещение несовершеннолетними инвалидами мест развлечений, в том числе  аквапарков, не запрещено законом, пояснила Черединина.

"Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте аквапарка, услуги предоставляются всем желающим без ограничений, правила посещения аквапарка информации об ограничениях в его посещении гражданами по каким-либо причинам не содержали", - рассказала она.

Тем не менее в холле аквапарка размещены правила, в которых содержится ограничение на посещение аквапарка "в том числе лицам, страдающим заболеваниями, которые могут представлять угрозу здоровью других посетителей", - отметила сотрудница надзорного ведомства. "При этом заболевание, имеющееся у ребенка-инвалида в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих... не включено. Таким образом законные основания для ограничения допуска семьи с ребенком-инвалидом на территорию аквапарка отсутствовали", - заявила Черединина.

Комментариями руководства аквапарка или его представителей относительно результатов проверки прокуратуры "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Родители в Волгограде потребовали увеличить финансирование класса для детей с аутизмом", "В Волгограде родители детей-инвалидов пригрозили чиновникам голодовкой", "Суд в Волгограде повторно отказал родителям слабовидящих детей в иске к комитету образования".

Автор: Татьяна Филимонова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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