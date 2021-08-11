Александр Кананян. Фото с личной страницы Facebook https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1081312168560291&set=t.100000445552739&type=3

11 августа 2021, 19:25

Александр Кананян

Боролся за решение экологической проблемы - добивался прекращения строительства малых ГЭС

Деятельность в 2020 году

В декабре 2019 году житель Карвачара Александр Кананян узнал о планах по строительству в районе сразу пяти гидроэлектростанций. В соответствии с планами три местные реки (Тартар, Дутху и Лев) должны полностью оказаться в трубе, что грозит осушению территории.

21 января он объявил голодовку и потребовал прекратить строительство малых ГЭС на реке Трту (Тертер), а все существующие в регионе действующие ГЭС проверить на соответствие стандартам экологической безопасности.

По словам Александра, на его глазах за несколько лет из-за деятельности малых ГЭС в соседних землях, на севере Кашатага, фактически исчезли две из трех основных рек – теперь они находятся в трубе, включая источники питьевой воды: «Люди лишались садов, коровы не могли перешагивать через эти трубы и идти на пастбище, пчелы стали производить мед в 5 раз меньше, чем обычно» 1.

Позже требования Александр поддержали местные школьники, к голодовке присоединился житель Степанакерта Мгер Погосян 2.

На фоне голодовки Кананяна в Степанакерте прошел круглый стол по проблеме карабахских малых ГЭС. 4 февраля Кананян прекратил голодовку, так как властями было удовлетворено одно из условий – создана комиссия по изучению воздействия малых ГЭС на окружающую среду с участием независимых компетентных специалистов.

16 апреля Александр опубликовал новые фотографии, свидетельствующие о том, что вопреки ранее достигнутым договоренностям процесс возведения новых ГЭС идет полным ходом 3.

Биография

Родился в 1974 году 4 в Тбилиси 5. Там же окончил школу №56.

Учился в Духовной академии святого Эчмиадзина, в университете святого Фомы Аквинского и Восточном институте Папского Григорианского университета (Рим, Италия) 6.

Окончил Ереванский государственный университет (кафедра политологии).

Женат.

С 2001 года до обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе проживал в селении Карвачар.

Профессиональная и общественная деятельность

Работал в итальянской дипмисии в Ереване.

Работал в Институте истории Национальной академии наука Армении.

В Каравачаре безвозмездно на факультативной основе преподавал местным подросткам арменоведение, историю армянского языка и смежные дисциплины.

Примечания

  1. Александр Кананян: «Как у армянина, у меня есть ответственность перед народом» // Армянский музей Москвы и культуры наций, 10 февраля 2020 года
  2. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=466397627578359&set=a.124726831745442&theater&type=3
  3. https://www.facebook.com/alexandr.kananyan/posts/3129959760362178
  4. https://www.facebook.com/alexandr.kananyan/about_contact_and_basic_info
  5. Александр Кананян: «Как у армянина, у меня есть ответственность перед народом» // Армянский музей Москвы и культуры наций, 10 февраля 2020 года
  6. "Обретение Армении" // Фонд развития и поддержки арменоведческих исследований «Анив» - https://aniv.fund/materials/archive_aniv/obretenie-armenii-aleksandr-kananjan

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 августа 2021, 14:17

12 августа 2021, 13:39

12 августа 2021, 13:15

12 августа 2021, 12:33

  • Аналитики сочли обоснованными претензии Азербайджана к Ирану

    МИД Азербайджана вручил иранскому послу ноту протеста за проезд грузовиков по Нагорному Карабаху без разрешения официального Баку. Власти Ирана должны считаться с позицией Азербайджана по вопросам поставки грузов в Нагорный Карабах, согласились опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

12 августа 2021, 11:30

  • Оппозиционер задержан в Баку по уголовному делу

    Полицейские задержали члена партии Народного фронта Азербайджана Агиля Гумбатова в связи с расследованием дела о ранении жителя Баку. Супруга активиста связала его задержание с критикой властей.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи