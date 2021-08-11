11 августа 2021, 19:25
Александр Кананян
Боролся за решение экологической проблемы - добивался прекращения строительства малых ГЭС
Деятельность в 2020 году
В декабре 2019 году житель Карвачара Александр Кананян узнал о планах по строительству в районе сразу пяти гидроэлектростанций. В соответствии с планами три местные реки (Тартар, Дутху и Лев) должны полностью оказаться в трубе, что грозит осушению территории.
21 января он объявил голодовку и потребовал прекратить строительство малых ГЭС на реке Трту (Тертер), а все существующие в регионе действующие ГЭС проверить на соответствие стандартам экологической безопасности.
По словам Александра, на его глазах за несколько лет из-за деятельности малых ГЭС в соседних землях, на севере Кашатага, фактически исчезли две из трех основных рек – теперь они находятся в трубе, включая источники питьевой воды: «Люди лишались садов, коровы не могли перешагивать через эти трубы и идти на пастбище, пчелы стали производить мед в 5 раз меньше, чем обычно» 1.
Позже требования Александр поддержали местные школьники, к голодовке присоединился житель Степанакерта Мгер Погосян 2.
На фоне голодовки Кананяна в Степанакерте прошел круглый стол по проблеме карабахских малых ГЭС. 4 февраля Кананян прекратил голодовку, так как властями было удовлетворено одно из условий – создана комиссия по изучению воздействия малых ГЭС на окружающую среду с участием независимых компетентных специалистов.
16 апреля Александр опубликовал новые фотографии, свидетельствующие о том, что вопреки ранее достигнутым договоренностям процесс возведения новых ГЭС идет полным ходом 3.
Биография
Родился в 1974 году 4 в Тбилиси 5. Там же окончил школу №56.
Учился в Духовной академии святого Эчмиадзина, в университете святого Фомы Аквинского и Восточном институте Папского Григорианского университета (Рим, Италия) 6.
Окончил Ереванский государственный университет (кафедра политологии).
Женат.
С 2001 года до обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе проживал в селении Карвачар.
Профессиональная и общественная деятельность
Работал в итальянской дипмисии в Ереване.
Работал в Институте истории Национальной академии наука Армении.
В Каравачаре безвозмездно на факультативной основе преподавал местным подросткам арменоведение, историю армянского языка и смежные дисциплины.
Примечания
- Александр Кананян: «Как у армянина, у меня есть ответственность перед народом» // Армянский музей Москвы и культуры наций, 10 февраля 2020 года
- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=466397627578359&set=a.124726831745442&theater&type=3
- https://www.facebook.com/alexandr.kananyan/posts/3129959760362178
- https://www.facebook.com/alexandr.kananyan/about_contact_and_basic_info
- Александр Кананян: «Как у армянина, у меня есть ответственность перед народом» // Армянский музей Москвы и культуры наций, 10 февраля 2020 года
- "Обретение Армении" // Фонд развития и поддержки арменоведческих исследований «Анив» - https://aniv.fund/materials/archive_aniv/obretenie-armenii-aleksandr-kananjan