11 августа 2021, 19:25

Боролся за решение экологической проблемы - добивался прекращения строительства малых ГЭС

Деятельность в 2020 году

В декабре 2019 году житель Карвачара Александр Кананян узнал о планах по строительству в районе сразу пяти гидроэлектростанций. В соответствии с планами три местные реки (Тартар, Дутху и Лев) должны полностью оказаться в трубе, что грозит осушению территории.

21 января он объявил голодовку и потребовал прекратить строительство малых ГЭС на реке Трту (Тертер), а все существующие в регионе действующие ГЭС проверить на соответствие стандартам экологической безопасности.

По словам Александра, на его глазах за несколько лет из-за деятельности малых ГЭС в соседних землях, на севере Кашатага, фактически исчезли две из трех основных рек – теперь они находятся в трубе, включая источники питьевой воды: «Люди лишались садов, коровы не могли перешагивать через эти трубы и идти на пастбище, пчелы стали производить мед в 5 раз меньше, чем обычно» .

Позже требования Александр поддержали местные школьники, к голодовке присоединился житель Степанакерта Мгер Погосян .

На фоне голодовки Кананяна в Степанакерте прошел круглый стол по проблеме карабахских малых ГЭС. 4 февраля Кананян прекратил голодовку, так как властями было удовлетворено одно из условий – создана комиссия по изучению воздействия малых ГЭС на окружающую среду с участием независимых компетентных специалистов.

16 апреля Александр опубликовал новые фотографии, свидетельствующие о том, что вопреки ранее достигнутым договоренностям процесс возведения новых ГЭС идет полным ходом .

Биография

Родился в 1974 году в Тбилиси . Там же окончил школу №56.

Учился в Духовной академии святого Эчмиадзина, в университете святого Фомы Аквинского и Восточном институте Папского Григорианского университета (Рим, Италия) .

Окончил Ереванский государственный университет (кафедра политологии).

Женат.

С 2001 года до обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе проживал в селении Карвачар.

Профессиональная и общественная деятельность

Работал в итальянской дипмисии в Ереване.

Работал в Институте истории Национальной академии наука Армении.

В Каравачаре безвозмездно на факультативной основе преподавал местным подросткам арменоведение, историю армянского языка и смежные дисциплины.

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