Учителя школы в Гутатли выступили против возвращения Магомедовой на пост директора

04 августа 2021, 15:27

Сотрудники Гутатлинской школы раскритиковали решение суда о восстановлении в должности директора школы Ашуры Магомедовой, отстраненной после протестов педколлектива, и пригрозили властям Цунтинского района новой забастовкой.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 мая учителя средней школы села Гутатли Цунтинского района начали уже пятую забастовку с требованием уволить директора, которая недавно восстановилась на работе через суд. По словам участников забастовки, родители школьников тоже выступают против возвращения директора и перевели своих детей из этой школы в соседнюю. 12 мая противостояние между бастующими учителями и директором вылилось в потасовку. В тот же день Минобрнауки Дагестана сообщило, что директор школы Ашура Магомедова отстранена от должности, и объявило о конкурсе по замещению должности руководителя Гутатлинской школы. Администрация Цунтинского района сообщила, что новый директор школы будет назначен в течение двух месяцев.

Директора, против которого выступают участники акции протеста, уже несколько раз увольняли, но каждый раз восстанавливали на работе. Учителя ссылаются на акт проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств школы от 29 марта, где зафиксированы допущенные руководством школы нарушения. Участники забастовки жаловались, что подвергались поборам, а их зарплаты урезали. Конфликт в школе мешает нормальному учебному процессу, указали родители учеников.

Сегодня коллектив школы направил на имя главы Цунтинского района обращение с просьбой не допустить возвращения Ашуры Магомедовой на должность директора. Обращение вызвано решением Тляратинского районного суда от 6 июля о восстановлении Ашуры Магомедовой в должности, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" школьный учитель Магомед Тинагаджиев.

По его словам, Магомедова мотивировала свою позицию в суде тем, что с 11 мая находилась на больничном. Она предоставила суду больничный лист. "Но 12 мая в администрации района проходило совещание, где присутствовали сотрудники администрации, работники прокуратуры, полиции. Все знали и видели, что она 11 мая присутствовала с утра в школе на рабочем месте", - отметил учитель. В самом обращении говорится, что в местной больнице не впервые "как попало" открываются больничные листы.

Подписанты обращения пригрозили забрать своих 14 детей из школы и начать 20 августа забастовку. "Будем выходить на работу, но не будем выполнять свои функциональные обязанности", - сказано в обращении. Они попросили организовать подвоз детей в школу села Кидеро с начала учебного года. От Гутатли до Кидеро около 5 километров, уточнил Тинагаджиев. Всего в школе Гутатли, по его словам, 91 ученик и 19 работающих учителей. В списке под обращением, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", значатся 14 учителей и семь технических работников, однако подписи стоят напротив 19 фамилий из 22.

Ашура Магомедова была не уволена, а отстранена от работы, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления образования, молодежной политики, спорта и туризма администрации Цунтинского района Магомед Магомедов. "Суд распоряжение главы района посчитал незаконным. 5 августа в администрации района пройдет совещание, где будет рассматриваться данный конфликт", - отметил Магомедов.

С 12 мая исполнял обязанности врио директора школы Абдукарим Мусаев, работавший в управлении образования и в антитеррористической комиссии Цунтинского района. Конкурс по замещению должности директора школы села Гутатли не проводился, но обязательно пройдет, сообщил Магомед Магомедов.

Противостояние между педагогами в Гутатли происходит на фоне борьбы за кресло главы Цунтинского района. В октябре 2020 года здание районной администрации в селе Кидеро забросали камнями, а 9 февраля в этом селе произошла массовая драка между сторонниками и оппонентами главы Цунтинского района Шамиля Магомедова. Один из участников конфликта стрелял из травматического оружия. 19 апреля руководитель администрации Цунтинского района был задержан по подозрению в получении взятки в 980 000 рублей, его сняли с должности. 30 июля Верховный суд Дагестана отпустил Магомедова на свободу под залог в миллион рублей.