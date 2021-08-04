Власти назвали суммы компенсаций семьям погибших в Каменске-Шахтинском

04 августа 2021, 14:15

Губернатор Ростовской области пообещал сегодня выплатить по миллиону рублей семьям погибших при пожаре на химкомбинате "Каменский". Расходы на организацию похорон взяло на себя предприятие.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля в одном из цехов химкомбината "Каменский" в Каменске-Шахтинском произошел пожар. С серьезными ожогами были госпитализированы семь работников, все они позднее скончались в больницах. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Власти города объявили траур 4 августа.

Семьям семи погибших при аварии на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области будут выплачены компенсации, сообщила сегодня пресс-служба губернатора Ростовской области.