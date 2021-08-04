Химкомбинат в Каменске-Шахтинском. Фото: fkpkk.ru

04 августа 2021, 14:15

Власти назвали суммы компенсаций семьям погибших в Каменске-Шахтинском

Губернатор Ростовской области пообещал сегодня выплатить по миллиону рублей семьям погибших при пожаре на химкомбинате "Каменский". Расходы на организацию похорон взяло на себя предприятие. 

Как писал "Кавказский узел", 29 июля в одном из цехов химкомбината "Каменский" в Каменске-Шахтинском произошел пожар. С серьезными ожогами были госпитализированы семь работников, все они позднее скончались в больницах.  Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Власти города объявили траур 4 августа.

Семьям семи погибших при аварии на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области будут выплачены компенсации, сообщила сегодня пресс-служба губернатора Ростовской области.

"В связи с аварией на федеральном казенном предприятии "Комбинат "Каменский" средства областного бюджета направлены на оказание единовременной материальной помощи членам семей семи умерших работников предприятия - по 1 миллиону рублей на каждого умершего", - говорится в сообщении на официальном портале правительства Ростовской области.

В Каменске-Шахтинском похоронили 39-летнего начальника смены Алексея Бойко, 31-летнего Геннадия Андреева и 50-летнюю Галину Авдееву, сообщило 3 августа 161.ru. "Похороны, столовая — всё за счет [химкомбината]. Памятники они взяли на себя", - привело издание слова одного из родственников погибших.

Напомним, 30 июля Минпромторг России сообщил, что технологическая операция, во время которой произошел пожар, "не предполагает нахождения людей в цеху". Семьям работников будут выплачены все предусмотренные законом компенсации и оказана необходимая помощь, заверило министерство.

Примечание:

"Умер седьмой пострадавший при аварии на химкомбинате в Ростовской области", "Главный инженер таганрогского водоканала уволен после аварии на очистных сооружениях", "Двое рабочих погибли на очистных сооружениях в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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