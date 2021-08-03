Парламент Азербайджана разрешил привлечь депутата Эльданиза Салимова к уголовной ответственности

03 августа 2021, 13:21

Национальное собрание Азербайджана согласилось снять с депутата Эльданиза Салимова иммунитет неприкосновенности после драки с полицейским в Хачмазе.

По данным прокуратуры, 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз Салимов избил сотрудника Хачмазского районного отдела полиции Заура Мирзоева. Генпрокурор внес в парламент представление для привлечения депутата к ответственности. Начато уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) УК Азербайджана, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

В связи с представлением генпрокурора по инициативе 53 депутатов парламента была созвана внеочередная сессия законодательного органа, которая состоялась сегодня. Национальное собрание дало согласие на представление генерального прокурора. Необходимость в снятии с Салимова иммунитета неприкосновенности вызвана инцидентом между ним и сотрудником полиции в Хачмазе, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате Национального собрания (НС).

В пресс-службе НС со слов генпрокурора рассказали, что ночью 29 июля шесть сотрудников полиции явились в ресторан "Старый двор", принадлежащий родственнику депутата Салимова. Полицейские напомнили, что, согласно требованиям особого карантинного режима, объекты общепита должны закрываться в полночь. В ответ на это Салимов, который в тот момент находился в ресторане, применил силу к одному из полицейских.

По статье 309.2 УК Азербайджана Салимову грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 2 до 7 лет с лишением права занимать должности и заниматься определенной должностью в течение 3 лет.

"На заседании дисциплинарной комиссии (2 августа) выступил и сам Салимов, который признал вину и попросил прощения. Члены комиссии заслушали обращение генпрокурора и приняли единогласное решение передать дело на рассмотрение пленарного заседания Национального собрания", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" зампред дисциплинарной комиссии Фазаил Агамалы. По его словам, в тот же день Салимов был исключен из рядов правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) "за действия, наносящие ущерб репутации партии", сказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ПЕА.

Сам Салимов, комментируя инцидент, отметил, что поступил неправильно. По его словам, несколько дней он хранил молчание, "чтобы не ставить в неловкое положение своих уважаемых коллег и тех, кто чутко относится к данному вопросу, а также не препятствовать расследованию".

"Одна из причин, по которой я молчу, заключается в осознании того, что я поступил неправильно. Прежде всего, приношу свои извинения господину президенту Ильхаму Алиеву, оказавшим мне доверие, представителям ПЕА, уважаемым коллегам, избирателям и нашему народу за эту ошибку. Хочется верить, что следствие проведет объективное расследование, а также даст оценку моим действиям и причинам, которые к ним привели", - заявил Салимов, слова которого приводит Report.

Салимов 1955 года рождения, по образованию экономист, работал в налоговых органах, банковском секторе, структурах исполнительной власти Хачмазского района. Он дважды избирался депутатом парламента - в 2015 и 2020 годах - по 55-му Хачмазскому округу.

Ранее в Азербайджане имели место случаи добровольного отказа депутатов от мандатов на фоне скандалов. В октябре 2019 года азербайджанский депутат Рафаэль Джабраилов досрочно сложил полномочия после публикаций о том, что он заложил депутатское удостоверение в качестве гарантии возврата долга. Депутат опроверг версию СМИ, а отставку объяснил личным решением. В 2012 году Центральная избирательная комиссия Азербайджана удовлетворила просьбу депутата Гюляр Ахмедовой о добровольном сложении депутатских полномочий. В декабре 2013 года Ахмедова была признана виновной в мошенничестве и укрывательстве своей ныне покойной знакомой, подозревавшейся в аналогичном преступлении. Суд приговорил ее к трем годам тюрьмы. 5 мая 2014 года Гюляр Ахмедова была освобождена. В феврале 2016 года суд отказал ей в снятии судимости.