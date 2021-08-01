Следствие потребовало вернуть под домашний арест блогера Залину Пшихачеву

01 августа 2021, 19:03

Сторона обвинения обжаловала решение суда смягчить меру пресечения блогеру Залине Пшихачевой, обвиняемой по делу о финансовой пирамиде Smart buyers в Кабардино-Балкарии. Защита просит суд разрешить Пшихачевой ездить в больницу.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске изменил меру пресечения одной из арестованных по делу о финансовой пирамиде Smart buyers в Кабардино-Балкарии Анжелике Бекалдиевой на домашний арест. Ранее под домашний арест по состоянию здоровья была переведена также самая молодая из обвиняемых блогеров - 21-летняя Залина Пшихачева. Кроме того, мера пресечения была изменена Равиде Нагоевой, под стражей остаются Бэлла Бифова, Марьяна Кушхова и Карина Мамухова, рассказала 24 июля адвокат Бифовой.

Сумма ущерба, причиненного вкладчикам Smart buyers, по данным МВД, составляет около 300 миллионов рублей. Финансовая пирамида широко действовала в республике около года, ее рекламировали в соцсетях местные блогеры Анжелика Бекалдиева, Бэлла Бифова, Марьяна Кушхова, Карина Мамухова, Равида Нагоева и Залина Пшихачева. Организатор пирамиды находится в федеральном розыске, а кроме девушек из Кабардино-Балкарии, по этому делу арестованы по стране еще девять человек.

Гособвинение направило в Верховный суд Кабардино-Балкарии апелляционное представление на постановление Нальчикского горсуда об изменении меры пресечения блогеру Залине Пшихачевой с домашнего ареста на «запрет определенных действий», сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Елизавета Шак, представляющая интересы Пшихачевой.

Она пояснила, что 25 января Залина Пшихачева заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, и 4 марта Нальчикским горсудом ей была изменена мера пресечения на домашний арест, срок которого истекает 2 августа.

Поэтому 28 июля следствие обратилось в Нальчикский горсуд с ходатайством о продлении Пшихачевой меры пресечения в виде домашнего ареста до 9 октября. Защита в свою очередь просила о смягчении обвиняемой меры пресечения на «запрет определенных действий» с учетом состояния ее здоровья.

Во время содержания под стражей у Пшихачевой возникло серьезное заболевание, она сильно похудела, а кроме того, девушка страдает рядом других "очень серьезных заболеваний", пояснила Елизавета Шак. "Защита просила суд разрешить Пшихачевой выходить из дома и посещать медицинские учреждения для получения необходимой медицинской помощи без уведомления следователя, поскольку выдача разрешения занимает некоторое время, а Пшихачевой часто требуется неотложная помощь", - сообщила адвокат, пояснив, что за июнь Пшихачевой пришлось 11 раз вызывать скорую помощь.

Нальчикский горсуд с учетом личности Пшихачевой, наличия положительной характеристики, постоянного места жительства и ее досудебного соглашения со следствием, а также с учетом медицинского заключения о состоянии ее здоровья изменил ей меру пресечения на более мягкую – запрет определенных действий. "Обвиняемая не имеет права выходить из дома с 14.00 часов до 7 часов следующего дня, общаться с лицами, проходящими по данному уголовному делу в качестве свидетелей, потерпевших, либо обвиняемых, использовать средства связи в том числе интернет, за исключением телефона для вызова экстренных служб, отправлять и получать почту", - говорится в постановлении суда.

Обвинение не согласилось с изменением меры пресечения и подготовило апелляционное представление. В нем говорится, что домашний арест – адекватная мера, и смягчать ее нет оснований. "Новые сведения о личности обвиняемой в суд не были представлены, состояние ее здоровья ранее также было учтено", - говорится в апелляционном представлении обвинителя.

Адвокат считает постановление Нальчикского горсуда законным и обоснованным и в своих возражениях просит Верховный суд оставить его без изменения. "У моей подзащитной весьма серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до того, что речь идет об угрозе жизни. Я надеюсь, что Верховный суд КБР учтет эту ситуацию и оставит постановление городского суда без изменения", - пояснила Елизавета Шак.

По ее словам, Верховный суд рассмотрит апелляционное представление прокурора в ближайшие пять дней, но точная дата пока неизвестна.

Кроме того, 2 августа Верховный суд рассмотрит апелляционную жалобу адвоката Анны Погосян на решение Нальчикского горсуда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Бэлле Бифовой, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бифовой.

Как следует из постановления Нальчикского горсуда об изменении меры пресечения Залине Пшихачевой, по делу о финансовой пирамиде возбуждено 30 уголовных дел, соединенных в одно производство. Общая сумма ущерба, причиненного 2820 заявителям, составила 773 108 063 рубля. По делу арестовано 15 человек, в том числе 9 – иногородних жителей. В розыске находятся два человека.

Напомним, уголовное дело расследуется по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств". По мнению одной из потерпевших, обманутых вкладчиков Smart buyers значительно больше, чем обратившихся в полицию, но люди не подают заявления, не надеясь вернуть деньги.

Как следует из фабулы обвинения, обвиняемые девушки размещали в своих блогах в Instagram рекламу Smart buyers, привлекая своих подписчиков к инвестированию денег в прибыльные бизнес-проекты в сфере закупок медицинской техники. Они обещали вкладчикам доход в размере до 100% от суммы вклада ежемесячно. При этом вести предпринимательскую деятельность подозреваемые не планировали, а выплата прибыли осуществлялась за счет средств, поступивших от новых клиентов.