31 июля 2021, 19:55
Туристка найдена мертвой в Грузии
Гражданка Австралии, работавшая педагогом в Батуми, найдена мертвой в Тбилиси, куда она приехала отдыхать.
В последний раз девушку видели, когда она отправилась на прогулку на гору Мтацминда. С прогулки она не вернулась, рассказали ее друзья.
Спустя сутки поисков девушку нашли мертвой в ущелье под колесом обозрения. Ее тело было прикрыто ветками и листьями. Ее подруга рассказала, что та звонила ей во время прогулки и в ходе разговора она услышала, как девушка кричит: "Уберите от меня свои руки!" После звонок отключился. Подруга позвонила общим знакомым Тбилиси и подняла тревогу, передает сегодня "Sputnik-Грузии".
"Кавказский узел" ранее писал, что в июне семеро туристов пропали в Грузии после того, как отправились в поход в заповедник Абастумани. Их искали 50 человек и нашли живыми в лесу на юге Грузии. Как выяснилось, туристы заблудились.
"Новая группа волонтеров вышла на поиски туриста в горах Абхазии", "Трое туристов пострадали при падении в обрыв машины в Грузии", "Туристка пропала после схода лавины в Грузии".
Автор: "Кавказский узел"
31 июля 2021, 18:59
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31 июля 2021, 18:02
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31 июля 2021, 17:10
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Составители памятки туристам в Дагестане предостерегли от услуг типа "Приора-тур"
Многие туристы организуют свой отдых в Дагестане, не обращаясь к туроператорам, но они рискуют получить некачественные услуги, так называемый "Приора-тур", указал директор местной ассоциации благотворительных фондов Абдулла Алиев. Составители памятки с дресс-кодом туристов в Дагестане указали, что уважение местных обычаев прописано в федеральном законодательстве.
31 июля 2021, 15:58
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