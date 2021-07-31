Туристка найдена мертвой в Грузии

31 июля 2021, 19:55

Гражданка Австралии, работавшая педагогом в Батуми, найдена мертвой в Тбилиси, куда она приехала отдыхать.

В последний раз девушку видели, когда она отправилась на прогулку на гору Мтацминда. С прогулки она не вернулась, рассказали ее друзья.

Спустя сутки поисков девушку нашли мертвой в ущелье под колесом обозрения. Ее тело было прикрыто ветками и листьями. Ее подруга рассказала, что та звонила ей во время прогулки и в ходе разговора она услышала, как девушка кричит: "Уберите от меня свои руки!" После звонок отключился. Подруга позвонила общим знакомым Тбилиси и подняла тревогу, передает сегодня "Sputnik-Грузии".

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне семеро туристов пропали в Грузии после того, как отправились в поход в заповедник Абастумани. Их искали 50 человек и нашли живыми в лесу на юге Грузии. Как выяснилось, туристы заблудились.