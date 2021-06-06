06 июня 2021, 19:59

Спасатели нашли пропавших в Грузии туристов

Семь заблудившихся туристов обнаружены в лесу на юге Грузии. В поисках принимали участие около 50 человек, отчитались спасатели.

Как писал "Кавказский узел", более 40 человек, в том числе родственники пропавших, вышли на поиски семи жителей Ахалцихского муниципалитета Грузии, которые не вернулись из похода в заповедник Абастумани.

Спасатели и рейнджеры нашли туристическую группу из семи местных жителей в лесу близ курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети), сообщила сегодня Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. "Все члены туристической группы найдены невредимыми. В настоящее время их переводят в безопасное место. Их жизням и здоровью опасность не угрожает", — процитировал портал "Новости Грузия" сообщение ведомства.

Поиски велись двое суток на территории, прилегающей к обсерватории, горе Насабаджвари, на Зекарском перевале. В поисково-спасательной операции принимали участие до 50 спасателей и родные пропавших, территорию обследовали дроны, сообщил "Sputnik Грузия" со ссылкой на ведомство.

Примечание:

"Новая группа волонтеров вышла на поиски туриста в горах Абхазии", "Трое туристов пострадали при падении в обрыв машины в Грузии", "Туристка пропала после схода лавины в Грузии".

Автор: "Кавказский узел";

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