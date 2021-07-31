Адвокаты заявили о тяжелом состоянии Эльдара Гасанова

31 июля 2021, 18:02

Защитники бывшего генерального прокурора Азербайджана Эльдара Гасанова обратились к властям страны в связи с тяжелым состоянием здоровья их подзащитного. Они просят содействия в изменении меры пресечения Гасанову для оказания ему качественной медицинской помощи и эффективного ухода.

Как писал "Кавказский узел", Эльдар Гасанов с августа 2020 года находится под арестом в связи с делом сотрудников МИД Азербайджана, подозреваемых в злоупотреблениях, получении взяток и присвоении бюджетных денег. Гасанов заявил о своей невиновности. В марте адвокат заявил об ухудшении состояния здоровья Гасанова, а в апреле защита обратилась к президенту страны с просьбой освободить Гасанова и содействовать в обеспечении ему лечения. Правозащитники связали преследование Эльдара Гасанова с его политическими амбициями. 3 мая Бинагадинский районный суд Баку продлил срок ареста дипломату Эльдару Гасанову до 3 августа, несмотря на доводы защиты о стремительном ухудшении его здоровья. Защита обжаловала решение суда, но апелляционный суд отклонил жалобу. 2 июля Гасанов был переведен в военный госпиталь СГБ в целях обследования, лечения и хирургических операций.

Посол Азербайджана в Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории Эльдар Гасанов был задержан 13 августа 2020 года. На следующий день суд в Баку отправил его под арест, а 17 августа президент Азербайджана отправил посла в отставку. Гасанову предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 308-1.1 (нецелевое использование средств госбюджета) Уголовного кодекса Азербайджана. По этим статьям Гасанову грозит до семи лет лишения свободы.

Все четыре адвоката Гасанова - Джавад Джавадов, Адем Мамедов, Валех Мехралиев и Джалил Мирзоев - обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. В тексте послания, опубликованного на странице адвоката Джавадова в Facebook, отмечается, что они обращаются в "последний раз", ибо состояние Гасанова настолько тяжелое, что уже "следующего раза может не быть".

В обращении сказано, что Гасанов 2 июля был переведен в военный госпиталь СГБ. Ему провели несколько обследований и операцию. Адвокаты напомнили, что они еще в предыдущих обращениях к руководству страны, в частности, в октябре 2020 года говорили о проблемах со здоровьем Гасанова.

"С тех пор Эльдар Гасанов падал [в обморок] свыше 170 раз... К таким тяжелым осложнениям привели многократные отказы Генпрокуратуры допустить к нашему подзащитному врачей по его выбору", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Джавад Джавадов.

В ходе обследования в госпитале Службы госбезопасности (СГБ) у Гасанова были диагностированы серьезные заболевания. Причины головокружений и падений - болезни нервной и опорно-двигательной систем, пояснил Джавадов.

Адвокаты считают, что тяжелых последствий для здоровья Гасанова можно было бы избежать при своевременном оказании помощи, назначении адекватного лечения, физиотерапии, постоянного нахождения на свежем воздухе. Они просят президента и первого вице-президента страны оказать содействие в изменении меры пресечения Гасанову и освобождения его из-под стражи.

"Эльдар Гасанов нуждается в качественной медицинской помощи, которая может быть оказана в гражданской клинике. За ним должен быть эффективный уход, он нуждается в длительной реабилитации для стабилизации состояния. Дальнейшее пребывание в заключении несет риски для его здоровья и жизни", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Адем Мамедов.

Представители госпиталя СГБ и Следственного управления Генпрокуратуры оказались недоступны для комментариев.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов, комментируя обращение адвокатов, отметил, что президент или первый вице-президент как представители исполнительной власти не могут давать прямых указаний прокуратуре и суду.

"По конституции Азербайджана, прокуратура также отнесена к судебной власти. Президент может обращаться с рекомендацией рассмотреть дело объективно и в соответствии с законом. Ильхам Алиев обращался к правоохранителям по делу политзаключенных. Это было в случае с блогером Мехманом Гусейновым и директором агентства "Туран" Мехманом Алиевым. После обращения президента в отношении блогера прекратили новое уголовное дело, а журналисту изменили меру пресечения. В обоих случаях на власти было мощное международное давление, и улучшение правового положения политзаключенных было обосновано доброй политической волей руководства страны. Но случай с Эльдаром Гасановым несколько отличается. Его дело резонансное, но он и не политзаключенный, и видимой, активной международной поддержки нет. Однако может сработать другой фактор: бывших чиновников могут наказывать, но могут и миловать", - отметил Гасанов.