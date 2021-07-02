Эльдар Гасанов переведен в военный госпиталь

02 июля 2021, 23:45

Бывший генеральный прокурор Азербайджана Эльдар Гасанов переведен в госпиталь Службы государственной безопасности после повторного решения Евросуда об обеспечении ему качественной медицинской помощи. Решение суда исполнено с задержкой, и это усугубило состояние здоровья Гасанова, указала защита.

Как писал "Кавказский узел", Эльдар Гасанов с августа 2020 года находится под арестом в связи с делом сотрудников МИД Азербайджана, подозреваемых в злоупотреблениях, получении взяток и присвоении бюджетных денег. Гасанов заявил о своей невиновности. В марте адвокат заявил об ухудшении состояния здоровья Гасанова, а в апреле защита обратилась к президенту страны с просьбой освободить Гасанова и содействовать в обеспечении ему лечения. Правозащитники связали преследование Эльдара Гасанова с его политическими амбициями. 3 мая Бинагадинский районный суд Баку продлил срок ареста дипломату Эльдару Гасанову до 3 августа, несмотря на доводы защиты о стремительном ухудшении его здоровья. Защита обжаловала решение суда, но апелляционный суд отклонил жалобу.

Посол Азербайджана в Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории Эльдар Гасанов был задержан 13 августа 2020 года. На следующий день суд в Баку отправил его под арест, а 17 августа президент Азербайджана отправил посла в отставку. Гасанову предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 308-1.1 (нецелевое использование средств госбюджета) Уголовного кодекса Азербайджана. По этим статьям Гасанову грозит до семи лет лишения свободы.

Эльдар Гасанов 2 июля был переведен в военный госпиталь СГБ в целях обследования, лечения и хирургических операций, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Джавад Джавадов.

«В апреле по обращению адвокатов ЕСПЧ направил запрос правительству Азербайджана в связи с состоянием здоровья Эльдара Гасанова и принимаемых мерах для оказания ему медицинской помощи. В Страсбург из Баку была фактически отправлена отписка. После этого 7 мая ЕСПЧ в порядке обеспечительных мер принял решение о переводе Гасанова в военный госпиталь для обследования, лечения и проведения операций. Однако это решение не было выполнено лицами, ответственными лицами», - рассказал адвокат.

После повторного обращения защиты в ЕСПЧ 23 июня этот суд принял новое решение, потребовав уже в более жесткой форме госпитализации Гасанова. Однако и это решение исполнено с задержкой, заметил адвокат. «Только сегодня Эльдара Гасанова перевели в больницу. В итоге за этот период его состояние еще более ухудшилось. Возможно, в ближайшее время ему проведут не одну, а несколько операций», - продолжил Джавадов.

Он напомнил, что Гасанов испытывает тяжелые боли в позвоночнике и фактически находится в предпараличном состоянии. Кроме того, на фоне острой формы сахарного диабета у него возникают сердечные боли. «Эльдару Гасанову предстояла операция еще осенью прошлого года. Но из-за ареста ее не удалось провести, и состояние с тех пор только ухудшалось», - сказал адвокат.

«Мы надеемся, что с учетом тяжелого состояния здоровья Эльдара Гасанова в ближайшее время в отношении него будет изменена и мера пресечения», - добавил он.

Представители СГБ оказались не доступными для комментариев.

Арест Эльдара Гасанова стал первым арестом посла в истории Азербайджана со времени восстановления независимости. Послом Азербайджана на Балканах Гасанов был с 2013 года, до этого он 12 лет занимал пост посла в Румынии, а ранее был генпрокурором Азербайджана и служил в органах МВД. Обвинения, предъявленные Гасанову, неубедительны, реальной причиной его ареста стала активная деятельность по наращиванию политического влияния, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.