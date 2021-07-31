Восстановлено сообщение с тремя дагестанскими селами

31 июля 2021, 08:42

Временная дорога проложена к трем селам в Цумадинском районе, которые оставались отрезанными от внешнего мира после разрушения моста в результате ливней, рапортовал Дагавтодор.

Как сообщал "Кавказский узел", села Сантланда, Хварши и Хонох Цумадинского района Дагестана, в которых проживают около тысячи человек, 28 июля остались без автомобильного сообщения в результате разрушения селями двух мостов. 29 июля стало известно, что сель, сошедший после сильных ливней, повредил три моста и водопровод в селе Инхоквари Цумадинского района, село осталось без питьевой водопроводной воды. В тот же день при сходе селя на село Хилих Чародинского района Дагестана получили повреждения шесть жилых домов.

Дорожные службы проложили временный путь к трем селам в Цумадинском районе, которые оставались отрезанными от внешнего мира после разрушения моста в результате ливней, информировал Дагавтодор.

"Транспортное сообщение с населенными пунктами Сантлада, Хварши, Хонох в Цумадинском районе, прерванное размывом полки дороги и разрушением мостовых переходов селевым потоком, восстановлено по временной объездной дороге", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 30 июля на странице организации в Instagram.

"Кавказский узел" также писал, что 30 июля стало известно, что села Арчиб, Алчуниб и Кубатль Чародинского района Дагестана оказались без автомобильного сообщения в результате разрушения моста на 30-м километре дороги Цуриб – Арчиб из-за сильных ливней.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в административном центре Цумадинского района селе Агвали умеренный дождь, температура воздуха +18 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 1 августа ожидается ясная погода, температура воздуха снизится до +13 градусов, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.