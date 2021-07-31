Следствие дополнило обвинение волгоградцу по делу о реабилитации нацизма

31 июля 2021, 03:12

В деле волгоградца Дениса Воронцова, обвиняемого в реабилитации нацизма во время акции "Бессмертный полк", появилась статья о вмешательстве в работу правоохранителей, оно направлено в суд. Воронцов уничтожил доказательства по делу, заявила Генпрокуратура России.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая следствие заявило, что волгоградец Денис Воронцов разместил на сайте акции "Бессмертный полк" фотографии нацистских преступников. Сторонники Навального в Волгограде сообщили, что не знакомы с подозреваемым, который ранее был волонтером местного штаба оппозиционера.

Воронцов подозревается в реабилитации нацизма в ходе виртуального шествия "Бессмертный полк – онлайн" (часть 1 статьи 354.1 УК РФ). Следователи считают, что он был одним из тех, кто разместил на сайтах акции фотографии нацистских преступников.

Обвинительное заключение по делу Дениса Воронцова, обвиняемого в реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК РФ) и вмешательстве в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела (часть 2 статьи 294 УК РФ), утверждено, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры России.

По версии следствия, Воронцов оформил заявку для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотоизображения руководителя гестапо РСХА группенфюрера СС Генриха Мюллера. 12 мая 2020 года графический файл с фотографией Мюллера был показан в прямой трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту реабилитации нацизма, Воронцов удалил всю имевшуюся в своем сотовом телефоне информацию, тем самым уничтожил доказательства", – сообщили сотрудник надзорного ведомства. Уголовное дело направлено в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу, отметил он.

Комментариями от Воронцова или его представителей относительно версии следствия и нового обвинения "Кавказский узел" пока не располагает. Информации о поступлении дела Воронцова на сайте Волгоградского областного суда, по состоянию на 02.10 мск 31 июля, нет.

"Кавказский узел" также писал, что волонтер штаба Алексея Навального* в Волгограде Денис Воронцов в сентябре 2018 года вместе с другими активистами принял участие в акции протеста против пенсионной реформы. Он был арестован на пять суток за нарушение порядка проведения массового мероприятия.