Родных ростовских Свидетелей Иеговы* возмутил приговор суда

30 июля 2021, 00:43

Суд в Ростове-на-Дону вынес несправедливый приговор Свидетелям Иеговы* Александру Паркову, Вилену и Арсену Аванесовым, экстремизма в их деятельности не было, заявили родственники.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля суд в Ростове-на-Дону приговорил пожилого Вилена Аванесова к шести годам колонии, а Александра Паркова и сын Вилена Аванесова — Арсена к шести с половиной годам колонии общего режима, признав их виновными по делу об экстремистской организации.

Александр Парков, а также Вилен и Арсен Аванесовы были задержаны 22 мая 2019 года и с тех пор находились под арестом в изоляторе. Их обвинили в организации деятельности экстремистской организации. Верующие не раз просили о смягчении меры пресечения, но получали отказ. Подсудимые в своем последнем слове заявили, что никогда не были преступниками.

В зал Ленинского районного суда Ростова-на-Дону на оглашении приговора Аванесовым и Паркову пропустили только четырёх родственников подсудимых, передал корреспондент "Кавказского узла". Поддержать подсудимых пришли около 50 соверующих. Когда к зданию суда подъезжал автозак, группа поддержки аплодировала и приветственно махала руками.

Оглашение приговора заняло несколько часов: судья признал всех троих подсудимых виновными, однако исключил инкриминируемую Арсену Аванесову статью о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК России, - прим. "Кавказского узла") «как излишне вмененную». Отягчающим обстоятельством судья назвал "совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору".

Все трое фигурантов дела были осуждены по статье об организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК России). Помимо лишения свободы, каждый из них также приговорен к году ограничения свободы. Согласно приговору, после освобождения из колонии Аванесовым и Паркову нельзя будет выходить из дома с 22.00 до 06.00 мск, покидать территорию муниципалитета, посещать массовые мероприятия, менять место жительства или работы без согласия надзорных органов. Также на них наложен запрет заниматься «деятельностью, связанной с участием в общественных организациях» сроком на пять лет. Аванесовы и Парков встретили приговор спокойно.

Адвокаты осужденных сказали корреспонденту «Кавказского узла», что обжалуют приговоры. «Считаем приговор несправедливым, несмотря на это обстоятельство [оправдание по статье о финансировании экстремистской деятельности]» - сказал адвокат Арсена Аванесова Андрей Копылов.

«Защита не согласна с вынесенным приговором, мы считаем его незаконным и необоснованным, обязательно будем подавать апелляционную жалобу», - сказал адвокат Вилена Аванесова Роман Какасьев.

«Мы не согласны с приговором, считаем решение суда незаконным и необоснованным, будем обжаловать его в Ростовском областном суде после получения копии приговора, когда сможем с ним полностью ознакомиться. Приговор, как нам сказали в суде, должны отпечатать в типографии, поскольку он весьма большой — сто листов. Это несправедливое наказание, чрезмерно суровый приговор. Всех он расстроил, ожидали оправдательный приговор. Все свои доводы мы изложим в апелляционных жалобах», - высказалась адвокат Александра Паркова Татьяна Красникова.

«Назначенный срок наказания, с одной стороны, был ожидаемым, а с другой - шокировал. Ведь в деле нет потерпевших, нет экстремистских материалов — они не были обнаружены [...] Дали такие сроки без основополагающих признаков экстремизма. Прокурор перечислял признаки экстремизма: призывы к свержению власти, унижения по национальному, религиозному признаку. Но ведь этих фактов [в деле] не было», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга Александра Паркова Галина Паркова.

Очень тяжело морально, сказала она. "В первую очередь, страдают дочери - очень сильно переживают, что отца нет. Внуки дедушку, наверное, забудут. Без мужа тяжело морально, не с кем посоветоваться. Но главное - осознание того, что [...] гражданин, который никого не убил, не украл, не судим, работоспособен и имеет хорошие характеристики, оказался не нужен. С этим смириться просто невозможно, это мне не дает покоя» - добавила Паркова.

Решением суда возмущена также супруга Вилена Аванесова и мать Арсена Аванесова Стелла. “Шокирующие сроки, конечно. Мы ожидали [обвинительный приговор], но не такие сроки», - сказала она.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.