Трое ростовских Свидетелей Иеговы* приговорены к реальным срокам

29 июля 2021, 18:40

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к реальным срокам в колонии общего режима Свидетелей Иеговы* Александра Паркова, Вилена и Арсена Аванесовых, признав их виновными по делу об экстремистской организации.

Как сообщал "Кавказский узел", Александр Парков, а также Вилен и Арсен Аванесовы были задержаны 22 мая 2019 года по делу об организации деятельности экстремистской организации. С тех пор они содержатся под арестом в изоляторе. Верующие, включая пожилого Вилена Аванесова, не раз просили о смягчении меры пресечения, но получали отказ. Гособвинитель просил для Паркова и Вилена Аванесова семь лет, а для Арсена Аванесова - семь с половиной лет колонии. Сами подсудимые в своем последнем слове заявили, что никогда не были преступниками.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сегодня признал всех троих верующих виновными в организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса России), а Арсена Аванесова также в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3). Пожилой Вилен Аванесов приговорен к шести годам колонии общего режима, а Александр Парков и сын Вилена Аванесова Арсен Аванесов получили по 6,5 года колонии, сообщил посетивший суд корреспондент "Кавказского узла".

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.