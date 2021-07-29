Вилен Аванесов, Александр Парков и Арсен Аванесов (слева направо) в зале суда. Ростов-на-Дону, 29 июля 2021 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла".

29 июля 2021, 18:40

Трое ростовских Свидетелей Иеговы* приговорены к реальным срокам

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к реальным срокам в колонии общего режима Свидетелей Иеговы* Александра Паркова, Вилена и Арсена Аванесовых, признав их виновными по делу об экстремистской организации.

Как сообщал "Кавказский узел", Александр Парков, а также Вилен и Арсен Аванесовы были задержаны 22 мая 2019 года по делу об организации деятельности экстремистской организации. С тех пор они содержатся под арестом в изоляторе. Верующие, включая пожилого Вилена Аванесова, не раз просили о смягчении меры пресечения, но получали отказ. Гособвинитель просил для Паркова и Вилена Аванесова семь лет, а для Арсена Аванесова - семь с половиной лет колонии. Сами подсудимые в своем последнем слове заявили, что никогда не были преступниками.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сегодня признал всех троих верующих виновными в организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса России), а Арсена Аванесова также в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3). Пожилой Вилен Аванесов приговорен к шести годам колонии общего режима, а Александр Парков и сын Вилена Аванесова Арсен Аванесов получили по 6,5 года колонии, сообщил посетивший суд корреспондент "Кавказского узла".

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Суд приговорил к двум годам условно Свидетеля Иеговы* Ольгу Ганушу", "Ростовский Свидетель Иеговы* Охримчук отверг обвинения в экстремизме", "Суд назначил условный срок Свидетелю Иеговы* Семену Байбаку", "Ростовский Свидетель Иеговы* Алыев получил условный срок".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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