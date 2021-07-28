Исправительная колония. Фото: Елена Синеок, ЮГА.ру

28 июля 2021, 02:07

Суд в Дагестане вынес приговор беглецам из колонии

Шесть заключенных, которые в сентябре прошлого года сбежали из колонии в Шамхале и были пойманы в Калмыкии, приговорены к двум годам колонии, которые добавили к их основным срокам. Условные сроки получили трое их пособников.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года шесть заключенных сбежали через подкоп из колонии №2, расположенной в поселке Шамхал под Махачкалой. 30 сентября МВД по Дагестану заявило, что все беглецы задержаны в Калмыкии. После побега заключенных дагестанское управление Следкома возбудило уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ). 

Кировский районный суд Махачкалы вынес приговор заключенным, которые в сентябре 2020 года совершили побег из исправительной колонии строгого режима в поселке Шамхал, а также их подельникам, пишет 27 июля "Коммерсант" со ссылкой на республиканское управление Следственного комитета России.

Все подсудимые признали вину, беглецы получили за побег по два года лишения свободы, а трое жителей Дагестана, признанные их пособниками - условные сроки.

С учетом того, что у всех заключенных осталась неотбытая часть предыдущего наказания, суммарно в колонии Нажмудин Ахмеднабиев должен провести 11 лет, девять месяцев и десять дней; Магомед Абдулкадиров - десять лет, девять месяцев и 22 дня; Рашид Аминов - девять лет и три месяца; Шамил Бойматов - восемь лет, пять месяцев и 11 дней; Магди Мириев - семь лет, 11 месяцев и 22 дня; Махмадрасул Машрабов - пять лет, три месяца и 15 дней. Их родственники, признанные пособниками, Заур Аминов - брат Аминова и Газимагомед Ахмеднабиев - брат Ахмеднабиева - приговорены к полутора годам условно, а Шамиль Магомедов - к двум годам условно, информирует ТАСС.

Комментариям от осужденных по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Охотник назван владельцем схрона с оружием возле колонии в Шамхале", "Посетители мечети "Тангим" заметили усиление пятничных рейдов", "Силовики отчитались о поиске участников побега из колонии в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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