Уроженец Чечни арестован по делу об убийстве полицейского в Ставрополе

26 июля 2021, 19:52

Суд отправил под стражу на два месяца Ибрагима Симбаригова по делу о нападении на заместителя главы отдела угрозыска в Ставрополе. Симбаригов признал свою вину, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля следователи сообщили, что у 28-летнего задержанного по делу об убийстве замначальника уголовного розыска Руслана Абовяна найдены патроны и обоймы для пистолетов. Следствие объявило в розыск второго подозреваемого в убийстве офицера - уроженца Чечни Заурбека Кениева. Одним из мотивов убийства Абовяна, который в 2015 году принимал участие в грозненской спецоперации ставропольских силовиков, может быть кровная месть.

Нападение на Руслана Абовяна произошло в Ставрополе в ночь на 24 июля, он скончался в реанимации от огнестрельных ранений. Нападавший начал стрелять по полицейскому, как только тот припарковал машину, следует из видеозаписи инцидента.

Ибрагим Симбагиров по ходатайству следствия арестован по обвинению в убийстве по найму и незаконном приобретении и хранении оружия, в ходе допроса он признался в совершении преступления, сообщило сегодня управление СКР по Ставрополью на своем сайте.

По версии следствия, ночью 23 июля возле одного из многоэтажных домов Ставрополя обвиняемый произвел выстрелы в полицейского. В результате сотрудник полиции получил огнестрельные ранения бедра и туловища, от которых скончался в реанимационном отделении городской больницы, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Решение об избрании меры пресечения принял сегодня Ленинский районный суд Ставрополя. "Подозреваемый останется под стражей до 24 сентября", – процитировало "Свое ТВ" слова судьи.

В ходе заседания суда следователь сообщил, что уроженец Чечни Симбаригов был нанят для убийства полицейского за вознаграждение и что все выстрелы были произведены Симбариговым. Мужчина же, который его нанял, находился в автомобиле ВАЗ, в котором они подкараулили полицейского, проинформировал сегодня "Интерфакс".

Симбаригов ранее был осужден в Грозном за убийство и приговорен к шести годам в колонии строгого режима, на свободу он вышел в 2020 году, говорится в сообщении.

Часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство по найму) предусматривает наказание вплоть до смертной казни, часть 3 статьи 222 Уголовного кодекса России (незаконное приобретение и хранение оружия) - до 10 лет лишения свободы.

Комментариев адвоката Симбагирова относительно версии следствия и избрания меры пресечения не поступало.