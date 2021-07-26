Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Кисловодске

26 июля 2021, 15:38

Два человека арестованы судом в Ессентуках на два месяца по делу о подготовке теракта, сообщила сегодня пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля силовики отчитались о задержании семи жителей Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ставрополья, которых следствие считает участниками запрещенного на территории России экстремистского религиозного объединения. Они задержаны по подозрению в причастности к попытке теракта в апреле этого года на территории отдела полиции в Кисловодске

Суд в Ессентуках заключил под стражу двоих участников запрещённого на территории России экстремистского религиозного объединения по подозрению в подготовке теракта в отделе полиции Кисловодска в апреле, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Ставропольского краевого суда.

"Суд избрал двоим меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - процитировало агентство слова представителя суда.

Сегодня суд рассмотрит материалы по еще одному задержанному, сообщил представитель пресс-службы краевого суда. "Три материала поступило в суд. Рассмотрели два", - привело его слова ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле суд в Ессентуках постановил заключить под стражу 14 человек, задержанных по подозрению в участии в экстремистской организации и подготовке нападения на отдел полиции Кисловодска. По версии следствия, не позднее 2017 года один из задержанных, Тимурлан Гогуев, организовал в Кисловодске ячейку международного религиозного объединения, запрещенного на территории России, и к 2 апреля 2021 года к нему присоединились не менее 13 человек. Двое из них, Даниил Камнев и Сабиля Мамедова, 5 апреля планировали взорвать здание городского отдела полиции, сообщил Следственный комитет.

Напомним, в Ставропольском крае 22 июля также были задержаны восемь предполагаемых членов запрещенной в России экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, уголовное дело против них расследуется по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.