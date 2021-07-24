Правозащитники попросили Кокова взять под контроль дело о КТО в Нальчике

24 июля 2021, 06:45

Группа правозащитников из Кабардино-Балкарии обратилась к главе региона Казбеку Кокову с требованием взять под личный контроль расследование по делу о спецоперации в Нальчике и Баксане, в результате которой были объявлены боевиками пятеро убитых.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь со 2 на 3 июля силовики провели контртеррористическую операцию в Нальчике и Баксане, в результате которой были объявлены убитыми пятеро предполагаемых боевиков. Журналистка Надежда Кеворкова сообщила, что одним из убитых является осужденный ранее по делу о нападении на Нальчик в 2005 году Хасанби Хупсиргенов. По ее данным, все пятеро – Хасанби Хупсиргенов, Анзор Баразов, Арсен Мендохов, Мамаз Чихрадзе и Хасан Шогенов – перед спецоперацией были похищены, а вся спецоперация была инсценировкой. 7 июля муфтият республики призвал объективно расследовать обстоятельства КТО в Нальчике, 15 июля юрист констатировал, что призыв муфтията остался без реакции властей.

7 июля муфтият республики призвал объективно расследовать обстоятельства КТО в Нальчике, отметив "большую обеспокоенность в мусульманской умме". Призыв муфтията беспрецедентен, он свидетельствует о категорическом недоверии общества к версии силовиков и властям в целом, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Представители правозащитных организаций Кабардино-Балкарии обратились к главе региона Казбеку Кокову с просьбой помочь в расследовании обстоятельств гибели Хасанби Хупсиргенова. "Учитывая огромный резонанс, вызванный этим делом, и то, что вы являетесь главным гарантом Конституции Кабардино-Балкарской Республики, просим вас предпринять все возможные меры реагирования для проведения объективного и открытого расследования указанных обстоятельств", – сказано в обращении, опубликованном 23 июля на сайте Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра.

Обращение подписали руководители Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра, общественного комитета "За мир и межнациональное согласие в Кабардино-Балкарии", зампред Координационного совета адыгских общественных объединений в Кабардино-Балкарии и руководитель кабардино-балкарского реготделения партии "Яблоко".

Авторы обращения также потребовали предоставить им данные о проведении спецоперации. "Сообщалось, что были переговоры, в результате которых убитые отказались сложить оружие. Подобные мероприятия в полном объеме, от начала и до конца, должны в обязательном порядке фиксироваться техническими средствами. Должны сохраниться технические средства, на которых должны содержаться цифровые материалы и записи, свидетельствующие, что такие переговоры имели место быть в действительности", – сказано в документе.

Ахмед Хупсергенов утверждает (Ахмед Хупсергенов и Хасанби Хупсиргенов – родные братья, но их фамилии в документах пишутся по-разному. При этом в СМИ фамилию Хасанби часто писали через "е", как у его брата – прим. "Кавказкого узла"), что после освобождения Хасанби Хупсиргенов вел законопослушный образ жизни, связей с преступными элементами не поддерживал. После того, как в 2020 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы на пытки "по делу 58", среди заявителей которых был и Хасанби, ему стали поступать угрозы от силовиков, чтобы он отозвал свое заявление, отмечается в обращении. "[Ахмед] Хупсергенов выражает реальные опасения за свою жизнь и безопасность близких, так как угрозы поступали также и в его адрес", – подчеркнули правозащитники.

В ноябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал 20 жалоб осужденных по делу о нападении на Нальчик, в том числе Хасанби Хупсиргенова. Они жаловались на пытки, несправедливый суд, нарушение права на свободу и неприкосновенность. В декабре того же год Рустам Мацев сообщил, что силовики заставляют осужденных отказаться от исковых требований в ЕСПЧ.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.