Сотрудники силовой структуры перекрыли улицу. Фото: пресс-служба НАК http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/operativnym-shtabom-v-orlovskoy-oblasti-provedeno.html#&gid=1&pid=3

24 июля 2021, 06:45

Правозащитники попросили Кокова взять под контроль дело о КТО в Нальчике

Группа правозащитников из Кабардино-Балкарии обратилась к главе региона Казбеку Кокову с требованием взять под личный контроль расследование по делу о спецоперации в Нальчике и Баксане, в результате которой были объявлены боевиками пятеро убитых.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь со 2 на 3 июля силовики провели контртеррористическую операцию в Нальчике и Баксане, в результате которой были объявлены убитыми пятеро предполагаемых боевиков. Журналистка Надежда Кеворкова сообщила, что одним из убитых является осужденный ранее по делу о нападении на Нальчик в 2005 году Хасанби Хупсиргенов. По ее данным, все пятеро – Хасанби Хупсиргенов, Анзор Баразов, Арсен Мендохов, Мамаз Чихрадзе и Хасан Шогенов – перед спецоперацией были похищены, а вся спецоперация была инсценировкой. 7 июля муфтият республики призвал объективно расследовать обстоятельства КТО в Нальчике, 15 июля юрист констатировал, что призыв муфтията остался без реакции властей.

7 июля муфтият республики призвал объективно расследовать обстоятельства КТО в Нальчике, отметив "большую обеспокоенность в мусульманской умме". Призыв муфтията беспрецедентен, он свидетельствует о категорическом недоверии общества к версии силовиков и властям в целом, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. 

Представители правозащитных организаций Кабардино-Балкарии обратились к главе региона Казбеку Кокову с просьбой помочь в расследовании обстоятельств гибели Хасанби Хупсиргенова. "Учитывая огромный резонанс, вызванный этим делом, и то, что вы являетесь главным гарантом Конституции Кабардино-Балкарской Республики, просим вас предпринять все возможные меры реагирования для проведения объективного и открытого расследования указанных обстоятельств", – сказано в обращении, опубликованном 23 июля на сайте Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра.

Обращение подписали руководители Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра, общественного комитета "За мир и межнациональное согласие в Кабардино-Балкарии", зампред Координационного совета адыгских общественных объединений в Кабардино-Балкарии и руководитель кабардино-балкарского реготделения партии "Яблоко".

Авторы обращения также потребовали предоставить им данные о проведении спецоперации. "Сообщалось, что были переговоры, в результате которых убитые отказались сложить оружие. Подобные мероприятия в полном объеме, от начала и до конца, должны в обязательном порядке фиксироваться техническими средствами. Должны сохраниться технические средства, на которых должны содержаться цифровые материалы и записи, свидетельствующие, что такие переговоры имели место быть в действительности", – сказано в документе.

Ахмед Хупсергенов утверждает (Ахмед Хупсергенов и Хасанби Хупсиргенов – родные братья, но их фамилии в документах пишутся по-разному. При этом в СМИ фамилию Хасанби часто писали через "е", как у его брата – прим. "Кавказкого узла"), что после освобождения Хасанби Хупсиргенов вел законопослушный образ жизни, связей с преступными элементами не поддерживал. После того, как в 2020 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы на пытки "по делу 58", среди заявителей которых был и Хасанби, ему стали поступать угрозы от силовиков, чтобы он отозвал свое заявление, отмечается в обращении. "[Ахмед] Хупсергенов выражает реальные опасения за свою жизнь и безопасность близких, так как угрозы поступали также и в его адрес", – подчеркнули правозащитники.

В ноябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал 20 жалоб осужденных по делу о нападении на Нальчик, в том числе Хасанби Хупсиргенова. Они жаловались на пытки, несправедливый суд, нарушение права на свободу и неприкосновенность. В декабре того же год Рустам Мацев сообщил, что силовики заставляют осужденных отказаться от исковых требований в ЕСПЧ.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

Примечание:

"ЕСПЧ назначил компенсацию матери убитого силовиками жителя Кабардино-Балкарии", "ФСБ раскрыла детали предотвращенных на юге России терактов", "Источники рассказали о похищении пяти человек перед КТО в Нальчике".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 июля 2021, 16:23

24 июля 2021, 15:23

24 июля 2021, 14:25

  • 1 Пользователи соцсетей поспорили об идее с чеченскими патрулями в Подмосковье

    Власти подмосковного Троицка наняли частное охранное предприятие, состоящее исключительно из уроженцев Чечни, для помощи полицейским. Эта идея окажет положительное влияние на проблему с хулиганством, предположила часть пользователей соцсетей. Их оппоненты возразили, что охраной правопорядка должна заниматься полиция.

24 июля 2021, 13:52

24 июля 2021, 13:01

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи