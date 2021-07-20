Отчет властей о подвозе воды сельчанам вызвал критику в Чечне

20 июля 2021, 10:30

Фонд Кадырова провел благотворительную акцию, организовав подвоз воды жителям чеченских сел, сообщил государственный телеканал "Грозный". Властям следует решить проблему подачи воды в села, проложив водопроводы, указали местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", фонд Кадырова неоднократно заявлял об оказании различной помощи жителям Чечни, на фоне пандемии коронавируса активность фонда усилилась. Местные жители сообщали, что далеко не все нуждающиеся получают помощь. Так, 6 июня 2020 года власти сообщили об организованной фондом раздаче малоимущим и пострадавшим от урагана семьям в Грозненском районе мяса пяти жертвенных животных. Пользователи Instagram встретили этот отчет сообщениями о том, что не получали помощи и не могут добиться присвоения статуса малоимущих.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

В ночь на 20 июля на своей странице в Instagram ЧГТРК "Грозный" разместила видеосюжет о помощи сельчанам в Чечне с доставкой воды в рамках благотворительной акции, проведенной фондом Кадырова. "РОФ им. А-Х. Кадырова помогает нуждающимся с водой в течение всех жарких дней. В Чеченской Республике все эти дни наблюдается аномальная жара. В связи с этим в отдаленных и высокогорных селах региона высыхают колодцы, ощущается острая нехватка воды", – сказано в описании публикации.

К записи также прикреплен ролик, на кадрах которого показаны водовозы, доставляющие воду сельчанам. Из видео следует, что вода была доставлена преимущественно в горные поселения.

К 10.25 мск 20 июля эта запись на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, на которую подписаны около 971 тысячи подписчиков, набрала 31 тысячу просмотров и 43 комментария. Большая часть их авторов возмутилась отсутствием водоснабжения. "21-й век, Какие водовозы! Неужели мы до сих пор не можем решить эту проблему в сёлах? Вода нужна везде и всегда и особенно летом, дайте нам бесперебойный поток воды по трубам", – потребовал abu_banat95. "На камеру привезли, а дальше что?", – задался вопросом пользователь s_a_m_78_95. "А нельзя воду дать по водопроводу, как в нормальной стране? Что мешает?" – спросил пользователь avtozapczasti.

"Воды нет, зато реклама есть. Наслаждайтесь рекламой", – сыронизировала zura_kadieva. "Если хотели бы воду провести давно провели бы. Сказку не рассказывайте здесь", – написал gusen_81_. "Почему воды не хватает всем жителям? Почему люди должны покупать воду, как в военное время? И это называется - мы живем хорошо", – возмутился пользователь dianalokotow.

Другая часть комментаторов сообщила, что в их селах также нет водоснабжения. "Я думала, только у нас эта проблема", – написала hedihediya, не уточнив в каком населенном пункте проживает. "В селах Урус-Мартана тоже присутствует эта проблема. Каждое лето нехватка воды", – рассказал пользователь imperatrica_.321. "А в селе Нижний Нойбер тоже нету воды", – отметил пользователь lilabelova90. "У нас в селе Дуба юрт уже три месяца нет воды и некому дело нет", – пожаловался пользователь iphone37564.

"В Кошкельды нету воды не летом не зимой. Чтоб купить неделю в очереди ждать", – посетовал пользователь nohcho66666. "Курчалой, улица Асламбека Шерипова, не бывает воды, даже зимой редко", – отметил пользователь faberlik_avon_95_.