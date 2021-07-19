19 июля 2021, 23:47

Брат соратника Пашиняна задержан после стрельбы в Ереване

Роберт Сукиасян был задержан после того, как пришел в полицию дать показания о стрельбе у здания Службы нацбезопасности Армении.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля у здания Службы нацбезопасности в Ереване из автомобиля был обстрелян прохожий.

По делу о покушении на убийство задержан брат предпринимателя и кандидата в депутаты от правящей партии "Гражданский договор" Хачатура Сукиасяна – Роберт Сукиасян, сообщил его адвокат Гор Микаелян. Адвокат отметил, что его подзащитный сам явился сегодня вечером в полицию.

"Он сам явился, выразил готовность поддержать предварительное следствие, но тем не менее был задержан. Думаю, мы обжалуем решение о задержании, так как считаем это незаконным. В этом не было никакого смысла. Задержание направлено на предотвращение преступления или предотвращение побега сразу после его совершения, но в этом случае он добровольно явился и выразил готовность рассказать все как было", – сказал адвокат.

Он добавил, что у Роберта Сукиасяна пока не брали показаний, потому что никто и не пытался его допросить. Принимал ли Роберт Сукиасян участие в стрельбе, адвокат уточнить отказался, передали "Новости Армении".

Хачатур Сукиасян назвал инцидент со стрельбой недопустимым способом выяснения отношений. "Что произошло на самом деле, достоверно скажут представители правоохранительных органов после объективного и всестороннего расследования. Заявляю, что в Республике Армения перед законом равны все, независимо от социального и политического статуса", – процитировал Хачатура Сукиасяна "Sputnik Армения".

Примечание:

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