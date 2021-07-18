18 июля 2021, 23:02
Один человек ранен при стрельбе в центре Еревана
У здания Службы нацбезопасности в Ереване из автомобиля обстрелян прохожий, один человек получил ранения.
Сегодня вечером на улице Амиряна напротив здания Ереванского управления Службы национальной безопасности Армении прозвучали выстрелы.
Стрельба велась из черного автомобиля Mazda 6. Автомобиль, по предварительной информации, принадлежит сотруднику полиции. В результате стрельбы один человек пострадал, получив ранение в ногу, сообщило сегодня News.Am со ссылкой на источник.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, отметил информированный источник. По его словам, полицейские увезли с места происшествия мужчину, который предположительно, является свидетелем произошедшего, проинформировал "Sputnik Армения".
"Экспертиза подтвердила психические расстройства у стрелка из "Эребуни плаза"", "Пользователи Сети осудили полицейских за лояльность к стрелявшему в ереванском бизнес-центре", "Осужденному за теракт в парламенте Армении отказано в освобождении".
Автор: "Кавказский узел"
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