18 июля 2021, 23:02

Один человек ранен при стрельбе в центре Еревана

У здания Службы нацбезопасности в Ереване из автомобиля обстрелян прохожий, один человек получил ранения.

Сегодня вечером на улице Амиряна напротив здания Ереванского управления Службы национальной безопасности Армении прозвучали выстрелы.

Стрельба велась из черного автомобиля Mazda 6. Автомобиль, по предварительной информации, принадлежит сотруднику полиции. В результате стрельбы один человек пострадал, получив ранение в ногу, сообщило сегодня News.Am со ссылкой на источник.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, отметил информированный источник. По его словам, полицейские увезли с места происшествия мужчину, который предположительно, является свидетелем произошедшего, проинформировал "Sputnik Армения".

Примечание:

"Экспертиза подтвердила психические расстройства у стрелка из "Эребуни плаза"", "Пользователи Сети осудили полицейских за лояльность к стрелявшему в ереванском бизнес-центре", "Осужденному за теракт в парламенте Армении отказано в освобождении".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

18 июля 2021, 22:02

  • Нина Церетилова заявила о похищении сына

    В Санкт-Петербурге пропал старший сын жительницы Дагестана Нины Церетиловой, она предположила, что к исчезновению ребенка причастен ее бывший муж, которого ранее суд ограничил в родительских правах. Мать ребенка и ее родные обратились с заявлениями о возможном похищении ребенка в правоохранительные органы, сообщила адвокат Екатерина Ляликова. 

18 июля 2021, 21:02

18 июля 2021, 20:16

18 июля 2021, 19:17

18 июля 2021, 18:17

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи