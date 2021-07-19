Нина Церетилова и ребенок, об исчезновении которого она заявила. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот видео https://www.instagram.com/p/CRgFqKXoOkP/ https://www.instagram.com/p/CNhgcXdHEUd/

19 июля 2021, 15:31

Пользователи Instagram поспорили об искренности обращения сына Церетиловой

Ребенок, об исчезновении которого заявила Нина Церетилова, сообщил, что желает жить с отцом в Дагестане. Часть пользователей Instagram предположила, что видеообращение записано под давлением.

Как писал "Кавказский узел", Нина Церетилова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына. Она предположила, что к исчезновению ребенка причастен ее бывший муж, которого суд в Махачкале 16 июня ограничил в родительских правах. Церетиловой удалось вернуть лишь старшего сына, о местонахождении двух других детей ей неизвестно.

История 33-летней Нины получила огласку в ноябре 2020 года, когда телеканал "Дождь" показал документальный фильм "Снявшие хиджаб" (второе название фильма - "Верь. Молись. Терпи. Мусульманки"). В нем Церетилова рассказала, что судья постановил оставить детей с отцом, посчитав "аморальным" ее поведение и внешний вид - в частности, пирсинг и татуировки. В браке Нина регулярно подвергалась побоям, а после выхода фильма "Снявшие хиджаб" стала объектом травли в соцсетях, рассказала Светлана Анохина в своей статье, опубликованной 8 марта "Новой газетой". 24 марта Верховный суд Дагестана удовлетворил требование Церетиловой об опеке над детьми, однако после этого она пожаловалась на новые угрозы со стороны мужа.

Telegram-канал "Годекан" распространил вечером 18 июля видеообращение пропавшего сына Церетиловой. Мальчик называет свое имя и поясняет, что находится с отцом в Дагестане. "Со мной все в порядке, меня никто не похищал. Я по собственному желанию ушел от своей матери к отцу. <...> Я хочу жить с отцом", - говорит он.

В публикации утверждается, что видеообращение снято 18 июля. На странице Церетилой в Instagram (lovva.nina), по состоянию на 15.31 мск 19 июля, не появилось реакции на публикацию видеообращения сына.

Скриншот комментариев к видеообразению сына Церетиловой, https://www.instagram.com/p/CRgFqKXoOkP/Большинство читателей Instagram-паблика Lifedagestan, опубликовавшего это видео сегодня, поддержало мальчика. "Мужчина", - написала barashka_shop. Ее комментарий собрал 132 "лайка" и стал одним из самых популярных. "Пусть живет с отцом и получает достойное воспитание", - высказался nimd.22, собравший 115 "лайков".

"По сути, выбор его, как бы обидно не было матери", - заявила difatushka. "А почему суд не учёл мнение сына? Он же взрослый", - удивился vezirov_altai.

Однако другие пользователи предположили, что видео записано под давлением. "Бедный, выучил текст", - написал пользователь m.al.rk.i. "Он боится отца - явно видно и понятно", - заявил dopel_gunger, комментарий которого собрал 11 "лайков". "Отца боится ? Поэтому они вначале сбегали от матери, а отец их возвращал", - возразил murrrrr71.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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