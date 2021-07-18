Нина Церетилова заявила о похищении сына

18 июля 2021, 22:02

В Санкт-Петербурге пропал старший сын жительницы Дагестана Нины Церетиловой, она предположила, что к исчезновению ребенка причастен ее бывший муж, которого ранее суд ограничил в родительских правах. Мать ребенка и ее родные обратились с заявлениями о возможном похищении ребенка в правоохранительные органы, сообщила адвокат Екатерина Ляликова.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Дагестана 24 марта вынес решение в пользу махачкалинки Нины, оспорившей право бывшего мужа на опеку над детьми. Женщина, получившая известность после резонансных публикаций о жертвах семейного насилия, сообщила о новых угрозах со стороны бывшего мужа. Нина Церетилова 15 апреля заявила, что ее бывшие родственники до сих пор не исполнили решение суда о возврате детей. Суд в Махачкале 16 июля удовлетворил иск Нины Церетиловой об ограничении в родительских правах ее бывшего супруга Магомеда, ей удалось вернуть лишь старшего сына, о местонахождении двух других детей ей неизвестно.

История 33-летней Нины получила огласку в ноябре 2020 года, когда телеканал "Дождь" показал документальный фильм "Снявшие хиджаб" (второе название фильма - "Верь. Молись. Терпи. Мусульманки"), посвященный мусульманкам из Дагестана. В нем женщина рассказала, что судья постановил оставить детей с отцом, посчитав "аморальным" ее поведение и внешний вид, в частности, пирсинг и татуировки. В браке Нина регулярно подвергалась побоям, а после выхода фильма "Снявшие хиджаб" стала объектом травли в соцсетях, рассказала Светлана Анохина в своей статье, опубликованной 8 марта "Новой газетой".

О пропаже старшего сына Нина Церетилова сообщила в своем Instagram. "В Петербурге пропал мой сын. По нашей информации, его вывезли люди, знакомые с отцом - Магомедом Церетиловым. (Сын) находился вместе с моим братом, на которого была оформлена доверенность, потому что я была вынуждена приезжать в Махачкалу на бесконечные заседания суда, куда сам Магомед являться не желал", - говорится в сообщении на странице Церетиловой в Instagram.

По ее словам, незадолго до заседания суда 16 июля сыну начал звонить отец. Церетилова предположила, что его похитили третьи лица, так как Магомед Церетилов не может выехать за пределы Дагестана. Нина Церетилова призвала максимально распространить публикацию, следует из видео, опубликованного 17 июля в Instagram-аккаунте Церетиловой.

С заявлением о пропаже сына Церетилова обратилась в правоохранительные органы, сообщила ее адвокат Екатерина Ляликова. По ее словам, Церетилова подала заявление в Дагестане, ее родные, которые живут в Санкт-Петербурге, также обратились с заявлением о возможном похищении несовершеннолетнего. "Скорее всего, это было сделано некими третьими лицами, потому что мы на 99% уверены, что в Санкт-Петербурге бывший муж Магомед не находился в эти дни", - рассказала она телеканалу "Дождь". По ее словам, среди прочих рассматривается версия, что ребенок мог быть похищен представителями радикальной исламской группировки, так как перед подготовкой к судебным заседаниям Магомед "пытался снискать поддержку самых разных социальных групп и, в первую очередь, достаточно однозначно относящихся к религии и исламу".

Старший сын Церетиловой прожил с ней полтора месяца, сообщила адвокат. "Проживая с матерью, он получал всю необходимую заботу в эти полтора месяца, пока он находился исключительно с ней. В любом случае, она делала, все, что могла, что от нее зависело, для его психологического комфорта. Она проводила с ним время, она заботилась об организации его досуга, она организовала ему сессии с психологом, чтобы как-то помочь ему прийти в состояние баланса, поправить психологическое состояние", - заявила Ляликова телеканалу. Она добавила, что понять, чего хочет каждый из детей, сложно, потому что они очень сильно психологически травмированы происходящей ситуацией.

Адвокат подчеркнула, что пропажа ребенка является следствием решения суда. "Я полагаю, что эта ситуация связана с тем, что 16 июля нами был выигран суд по ограничению Церетилова Магомеда в родительских правах. Это не первый раз так происходит, что после суда он просыпается и начинает совершать какие-то достаточно брутальные действия, направленные на физическое разлучение детей с матерью. В прошлый раз, когда мы выиграли суд, он заставлял детей говорить всякие нелицеприятные вещи про мать, хотя до этого, в течение полугода, никакой активности с их стороны не было, они проживали с отцом, но про мать ничего не говорили. А после того, как нами было получено положительное решение, начались вот такие неприятные ей действия. Дети говорили, что мать за ними якобы плохо следила, именно по этой причине они хотят жить с отцом. Хотя как потом выяснилось, именно в отцом они постоянно не проживали - у него просто-напросто отсутствуют условия, чтобы жить со своими детьми", - отметила Ляликова в эфире телеканала.

По словам Магомеда Церетилова, ему ничего неизвестно о пропаже сына. "Он просил меня забрать его, писал, что сбежит, если я его не заберу раньше, чем мама прилетит в Санкт-Петербург. Нина утверждает, что сын жил у ее брата и что у них имеется доверенность. На самом деле он жил с какой-то пожилой женщиной, его оставляли дома одного на долгое время. Я связывался с петербургской полицией, сейчас пытаюсь найти сына, делаю все возможное. Информация о запрете для меня выезжать за пределы республики — тоже ложь", — привело сегодня его слова РИА "Новости".

Церетилов добавил, что предвидел возможный побег сына. "Оставьте детей со мной, не мучайте их, никуда я их не вывожу. Нина всегда знала, что я не запрещаю детям видеться с ней, она спокойно приходила. Она просто ловит хайп в соцсетях, это игра", — процитировало его слова агентство.

Публикация о пропаже сына на странице в Instagram Нины Церетиловой набрала к 21:30 мск 41,2 тысячи просмотров и 1139 комментариев. Большинство фолловеров высказали ей слова поддержки и призвали правоохранительные органы обратить внимание на ситуацию и на действия отца ребенка. "Уже и решение суда есть не в пользу отца, и всё равно продолжает? Сражаться с бывшей женой важнее , чем счастье своих детей? Целый год уже их штормит туда-сюда, представляю, чего они там наслушались у бабушек и мачех. А можно же было оставить детей с Ниной, навещать по желанию, помогать с воспитанием. И связь с детьми не теряется, и никаких ненужных войн не было бы", - написал пользователь lukusta.

Часть пользователей высказалась в поддержку бывшего мужа Церетиловой. Им ответила sapishka1. "Все, кто поддерживают Магомеда Церетилова в его действиях - подумайте о своих мамах, о своих сёстрах, о дочерях. Да, вам кажется - уж с кем, но не с нами, ведь мы самые воспитанные и самые правильные. Не надо сейчас ликовать над ситуацией. Ничего хорошего! Все, кто имеет контакт с Магомедом и сейчас, как тихушники, отсиживаются, знайте - если Вы мусульмане и братья, то надо помочь! Не красть детей, конечно. А прийти к компромиссу. Чтоб у детей были спокойные мама и папа, чтоб они не боролись, а просто жили и трудились чтоб они были здоровыми и счастливыми", - написала она.

Пользователь peter.catblood обратил внимание детского омбудсмена Анны Кузнецовой на сложившуюся ситуацию. "@mvd.russia на наших глазах, человек, ограниченный в родительских правах (на основании неоднократных, доказанных похищений детей, отсутствия заботы об их жизни, здоровье, образовании, а также большой задолженности по алиментам) - этих детей в очередной раз похитил! @anna_jurevna обратите внимание, чтобы наши органы начали действовать!", - призвал он.