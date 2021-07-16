Война в Сирии. Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

16 июля 2021, 20:30

Житель Дагестана заподозрен в причастности к боевикам в Сирии

Следствие отчиталось о возбуждении второго уголовного дела в отношении жителя Дербентского района, которого ранее заподозрили в причастности к незаконному вооруженному формированию.

30-летний житель Дербентского района заподозрен в участии в "Исламском государстве"* и обучении террористической деятельности.

По версии следствия, в декабре 2014 года подозреваемый незаконно пересек границу Сирии, где прошел обучение террористической деятельности, а также добровольно вступил в состав террористической организации "Исламское государство"*. Он занимался охраной подконтрольных вооруженному формированию территорий и объектов, расположенных на них, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

"Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 21 января 2021 года, в момент его задержания. До задержания подозреваемый о своем участии в деятельности террористической организации в правоохранительные органы не сообщил, имея на то возможность", говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в отношении жителя Дагестана было возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании, он помещен под арест, отчиталось следствие. 

Статья 205.3 УК РФ (прохождение обучения террористической деятельности) предусматривает до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) до 20 лет лишения свободы, часть 2 статьи 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженно формировании) до 15 лет лишения свободы. 

Комментариями от подозреваемого или его официальных представителей "Кавказский узел" не располагает.

"Кавказский узел" также сообщал, что в мае военный суд в Ростове-на-Дону признал уроженца Дагестана Азамата Хаджиева виновным в создании в Буйнакске террористического сообщества, причастности к "Исламскому государству"* и подготовке к покушению на силовиков и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Хаджиев свою вину не признал.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" — террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.

Примечание:

"Оставлен в силе приговор по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова", "Защита жителя Сочи указала на фальсификацию дела о рейде Басаева на Дагестан", "Житель Дагестана заподозрен в финансировании терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

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