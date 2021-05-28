28 мая 2021, 16:59

Уроженец Дагестана приговорен к 12 годам колонии по делу о терроризме

Военный суд в Ростове-на-Дону признал уроженца Дагестана Азамата Хаджиева виновным в создании в Буйнакске террористического сообщества, причастности к "Исламскому государству"* и подготовке к покушению на силовиков. Хаджиев свою вину не признал.

29-летний уроженец Махачкалы Азамат Хаджиев обвинялся в подготовке к нападению на силовиков, обучении террористической деятельности, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, покушении на незаконное изготовление взрывчатки, организации незаконного вооруженного формирования, участии в террористической организации, создании террористического сообщества.

"В январе 2017 года в Буйнакске Хаджиев создал террористическое сообщество, а также принес присягу лидеру запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда. 

Хаджиев планировал нападение на сотрудников правоохранительных органов. "В 2017 году Хаджиев купил компоненты для самодельного взрывного устройства, которые спрятал на территории Буйнакска" - сообщил представитель пресс-службы.

Суд приговорил Хаджиева к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, первые четыре года он проведет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде. Хаджиев вину не признал, отметили в суде. 

Статья 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) предусматривает до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, или смертную казнь, статья 205.3 УК РФ (прохождение обучения террористической деятельности) - до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, часть 1 статьи 208 УК РФ(создание незаконного вооруженного формирования) и часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористического сообщества) - до 20 лет лишения свободы, часть 3 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия) - до восьми лет лишения свободы. Часть 3 статьи 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывчатки) до 12 лет лишения свободы, такое же наказание предусмотрено частью 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки). Часть 1 статьи 30 УК РФ предполагает подготовку к преступлению, а часть 3 этой же статьи покушение на совершение преступления и отдельного наказания не предусматривают. 

Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд 2 июля 2020 года, состоялись 22 судебных заседания, приговор был оглашен 27 мая, следует из карточки дела на сайте суда.

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Ростове-на-Дону 14 апреля приговорил к длительным срокам лишения свободы пятерых жителей Каспийска, признав их виновными в создании террористического сообщества и подготовке к нападению на полицейского.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Житель Ингушетии приговорен к 17 годам колонии за нападение на полицейских", "Нападение в Грозном продолжило тренд ножевых атак на силовиков в регионах СКФО", "Житель Ингушетии заподозрен в причастности к сирийским боевикам".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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