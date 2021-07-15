Баран для жертвоприношения. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

15 июля 2021, 12:12

Два дня объявлены выходными в Ингушетии по случаю Курбан-байрама

В связи с празднованием Курбан-байрама в Ингушетии объявлены выходными днями 20 и 21 июля.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Дагестана и Ингушетии в 2020 году объявили 31 июля праздничным днем по случаю Курбан-байрама. Региональные муфтияты рекомендовали жителям отметить праздник в кругу семьи, в силовики усилили меры по обеспечению правопорядка

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В Ингушетии выходными днями в связи с празднованием Курбан-байрама объявлены 20 и 21 июля, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Миннаца республики. "Глава региона Махмуд-Али Калиматов подписал указ, согласно которому 20 и 21 июля объявляются нерабочими (праздничными) днями в связи с празднованием Ид аль-Адха", – привело агентство слова сотрудника пресс-службы.

В Ингушетии от коронавируса за сутки умер один пациент, подтверждены 52 теста на коронавирус. Общее число смертей от COVID-19 в регионе достигло 201, а общее число заражений коронавирусом –  6 766, следует из информации, опубликованной сегодня на сайте "Стопкоронавирус.рф".ти о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Напомним, что ранее власти Чечни в связи с Курбан-байрамом объявили выходными днями 19, 20 и 21 июля. Власти Дагестана ввели два нерабочих дня - 19 и 20 июля, а в Кабардино-Балкарии был объявлен выходным только один день - 20 июля.

Примечание:

"Пользователей соцсети возмутило требование о масках в маршрутках Чечни для привитых", "Жители Чечни пожаловались на возможность потери работы из-за отказа от вакцинации","Власти Чечни ограничили заполняемость мечетей и храмов до 50%".

Автор: "Кавказский узел"

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