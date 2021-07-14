Суд продлил арест жительнице Ставрополя по делу о пособничестве терроризму

14 июля 2021, 04:21

До 28 декабря продлил Южный окружной военный суд срок содержания под стражей жительнице Ставропольского края Людмиле Баратовой, которая обвиняется в пособничестве терроризму. Преследование ставропольчанки связано с тем, что она приняла ислам, считает брат Баратовой.

Как сообщал "Кавказский узел", жительница Ставрополья Людмила Баратова была задержана 11 февраля 2020 года по делу о финансировании терроризма. Следователи полагают, что она продавала авиабилеты из Минвод в Стамбул людям, которые впоследствии приехали в Сирию и примкнули к террористам. 30 июня дело Баратовой было направлено в суд.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, рассмотрев 9 июля материалы следствия, принял решение о продлении меры пресечения в отношении Людмилы Баратовой до 28 декабря. Мера пресечения, избранная на стадии предварительного расследования, осталась неизменной, Баратова останется под стражей на период судебного следствия, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы суда.

Первое судебное заседание по делу в отношении Баратовой пройдет в этом же суде 22 июля в 10.00 мск, говорится на сайте Ростовского окружного военного суда.

Согласно материалам следствия, Баратова была задержана 11 февраля 2020 года, 13 февраля 2020 года в отношении нее избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Баратовой вменяют в заключительной редакции совершение умышленного пособничества и содействия террористической деятельности (часть 5 статьи 33, часть 1 статьи 205.1 УК РФ), говорится в материалах дела.

По версии следствия, Баратова, находясь в Ставрополе с октября 2013 года по октябрь 2017 года, собирала деньги и покупала на них авиабилеты для тех, кто намеревался выехать в Сирию с целью вступления в ряды ИГ*.

Следствие утверждает, что Баратова приобрела билеты для перелета из Минеральных вод в Стамбул супругам Алиевым и их ребенку, рассказывал ранее корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Баратовой Таулан Эбзеев. По его словам, следствие, ничем не подкрепляя свои утверждения, настаивает на том, что Алиевы впоследствии пересекли границу Турции с Сирией и примкнули к террористической организации "Исламское государство"*.

Ранее в материалах дела значились еще четыре человека, которым, по версии следствия, Баратова приобретала билеты по маршруту Минеральные воды - Стамбул, содействуя тем самым террористической деятельности. Однако, как заявил корреспонденту «Кавказского узла» родной брат обвиняемой, до суда дошел лишь эпизод с Алиевыми.

Внимание спецслужб к 34-летней Людмиле Баратовой связано с ее вероисповеданием, заявляла защита. Девушка приняла ислам, после чего начала испытывать чрезмерное внимание к себе со стороны силовиков, поскольку надела хиджаб, сообщал адвокат Эбзеев.

«Баратова приняла ислам, а все родные - христиане, поэтому в доме было много скандалов. Неофиты на особом учете на Ставрополье [...] Сотрудники ее постоянно вызывали на беседы, спрашивали, почему поменяла религию", - рассказал он.

Аналогичного мнения о том, что уголовное преследование Баратовой связано с ее вероисповеданием, высказала корреспонденту "Кавказского узла" и ее подруга.

"Она исповедует ислам. Родители были не в восторге (от решения дочери), но потом приняли ее решение", - сообщала она.

35-летняя Людмила Баратова не замужем, детей не имеет, являлась предпринимателем, была зарегистрирована, имела патент, осуществляла деятельность в городе Кисловодск, у нее был магазин восточной одежды и косметики, рассказал 13 июля корреспонденту «Кавказского узла» брат обвиняемой, попросивший не называть его имени.

Вопросов к ее предпринимательской деятельности никогда не было, она платила налоги как положено, отметил родственник. «Она также занималась бронированием билетов, туристических, коммерческих [рейсов]. Я сам у нее приобретал билеты, друзьям советовал. По факту движения по ее картам денег видно, что она всегда получала немногим больше, чем переводила за билеты. Тем самым имела небольшой заработок», - рассказал мужчина.

В семье принятие ислама Баратовой восприняли сложно, это стало причиной длительной ссоры, отметил родственник. «В исламе она более 15 лет, [на момент принятия] она была совершеннолетней. Я с ней долго не разговаривал, потому что этого не понимал, я сам христианин. Я не знаю, что на нее подействовало, но она встречалась с парнем-мусульманином, он обещал на ней жениться. Я думаю, что [ее преследуют] из-за того, что поменяла вероисповедание и надо было показать какую-то деятельность. Это продолжается с 2012 года. Не раз пытались возбудить уголовное дело, около трех-четырех раз. И Кисловодская прокуратура выносила отказные решения по уголовному делу», - рассказал родственник.

За полтора года обвинение не предъявило ни одного доказательства того, что люди, которым его сестра приобрела билеты в Турцию, позже пересекли границу с Сирией и примкнули к рядам террористов, отметил брат Баратовой. «Она бронировала билеты на самолет в Турцию по заказу семьи Алиевых - мужу, жене и двум детям. Сама в этом же самолете летела со своей подругой отдыхать в Турцию. В этом же самолете было около семи-восьми человек, кому она также приобретала билеты. По утверждению следственных органов, когда они прибыли в Турцию, семья Алиевых якобы пересекла границу Турции с Сирией. Людмила сказала, что с самолета с подругой вышли, а все остальные остались в самолете, и больше она их не видела. Через четыре дня она вернулась обратно, сделав свои дела, отдохнув. И это они интерпретируют как пособничество терроризму. По Алиевым говорят, что они пересекли границу, но за полтора года не предъявили ни одного доказательства этого. Лишь на показаниях скрытых свидетелей - никаких очных ставок, ни опросов, ничего. Иных эпизодов в деле нет, вменяют один», - сообщил родственник.

В материалах дела, а также при продлении меры пресечения, как рассказал родственник, Баратову перед судом намеренно "демонизировали".

«Она взяла имя Айла. Следователь же пишет в деле, что это кличка, псевдоним, хотя она везде представлялась этим именем. [...] Ее последние 15-16 лет очень многие знают это имя. Силовикам просто надо поставить очередную галочку: приняла ислам, не замужем, детей нет - вот кто первый под руку попался. У нас большая разница в возрасте, с детства ее вырастил на своих руках, и, чтобы она в такую ситуацию попала… Она законопослушный гражданин, никогда ни от кого не скрывалась, всегда была открыта. Мало того, если у людей была проблема, неважно, какой национальности, всегда помогала. Даже я видел в статусах у нее, какому-то ребенку плохо - она помогала, людям на еду [собирала], на нужды, на операцию, лекарства. Она очень доверчивый человек, миролюбивый и открытый», - описал сестру брат.

Сейчас Баратова содержится в СИЗО №2 Пятигорска «Белый лебедь», сообщил родственник.

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