Житель Кубани приговорен к сроку в колонии за комментарии в соцсети

Военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным в оправдании терроризма жителя Краснодарского края Петра Белякова, который оставил в соцсети комментарии о теракте в здании архангельского управления ФСБ. Беляков вину не признал.

47-летний Петр Беляков обвинялся в оправдании терроризма. "Беляков в начале ноября 2018 года в хуторе Удобно-Зеленчукский Краснодарского края разместил с использованием мобильного телефона на созданной им странице в одной из социальных сетей три текстовых комментария, содержащих положительную оценку действий террористического характера", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Беляков приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в Апелляционном военном суде, добавили в пресс-службе.

Комментарии Белякова касались теракта в здании архангельского управления ФСБ в октябре 2018 года, отметил сотрудник суда.

Часть 2 статьи 205 УК РФ ( публичное оправдание терроризма с использованием интернета) предусматривает до семи лет лишения свободы.

Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд 14 сентября 2020 года, состоялись 25 судебных заседаний, приговор был оглашен сегодня, следует из карточки дела на сайте суда.