07 июля 2021, 13:58
Житель Кубани приговорен к сроку в колонии за комментарии в соцсети
Военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным в оправдании терроризма жителя Краснодарского края Петра Белякова, который оставил в соцсети комментарии о теракте в здании архангельского управления ФСБ. Беляков вину не признал.
47-летний Петр Беляков обвинялся в оправдании терроризма. "Беляков в начале ноября 2018 года в хуторе Удобно-Зеленчукский Краснодарского края разместил с использованием мобильного телефона на созданной им странице в одной из социальных сетей три текстовых комментария, содержащих положительную оценку действий террористического характера", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Беляков приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в Апелляционном военном суде, добавили в пресс-службе.
Комментарии Белякова касались теракта в здании архангельского управления ФСБ в октябре 2018 года, отметил сотрудник суда.
Часть 2 статьи 205 УК РФ ( публичное оправдание терроризма с использованием интернета) предусматривает до семи лет лишения свободы.
Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд 14 сентября 2020 года, состоялись 25 судебных заседаний, приговор был оглашен сегодня, следует из карточки дела на сайте суда."Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2020 года к четырем годам и месяцу колонии был приговорен блогер из Краснодарского края Валерий Клименченко, обвиненный в оправдании теракта в архангельском ФСБ. В марте апелляционный военный суд оставил приговор без изменения
Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"