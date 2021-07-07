Арбитражный суд отказался возвращать земли колхозу в Кабардино-Балкарии

07 июля 2021, 05:15

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии пересмотрел постановление о возврате земель колхозу имени Петровых, которая была оформлена в аренду другой компании, в связи с новыми обстоятельствами. Решение отменено по формальному поводу, указала бухгалтер колхоза.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о возврате колхозу имени Петровых более 13 тысяч гектаров земли, которая была оформлена в аренду другой компании на 41 год. Станичники рассказали, что собрание, которое проводил с кредиторами конкурсный управляющий, было прервано визитом вооруженных людей. Земли, которые были возвращены колхозу имени Петровых, являются его основным ресурсом, но сейчас они засеяны сторонней компанией, поэтому проводить работы на них нельзя. Колхозники пожаловались, что экономические сложности у колхоза начались давно, из-за чего станица постепенно пустеет.

3 сентября 2020 года участники схода в станице Екатериноградской Прохладненского района потребовали начать расследование дела о мошенничестве с землей их колхоза. На эти 13 тысяч гектаров претендовала частная компания "Новое время", обещавшая сельчанам привлечь инвесторов. Член правления колхоза Султан Мурачаев подал иск в суд с требованием признать незаконной передачу земель частной компании. Арбитражный суд 18 сентября 2020 года признал недействительным договор об аренде более 13 тысяч гектаров земли между колхозом имени Петровых и сторонней фирмой - ООО "Новое время".

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии 6 июля рассмотрел заявление ООО «Новое время», которое требовало пересмотреть решение о признании недействительным договора об аренде более 13 тысяч гектаров между с колхозом имени Петровых по «вновь открывшимся обстоятельствам». ООО «Новое время» указало, что Султан Мурачаев, который от имени колхоза имени Петровых обращался в арбитражные суды, подавал заявления, представлял колхоз, членом колхоза не является. Суд удовлетворил ходатайство компании, передал корреспондент "Кавказского узла".

«Мы выиграли три суда и рассчитывали, что нашу землю нам вернут. Но не тут то было», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" главный бухгалтер колхоза имени Петровых Наталья Яценко.

Она напомнила, что, по решению суда, земля, не была возвращена колхозу. В качестве обоснования указывалось, что в случае осуществления сельскохозяйственных работ на спорном земельном участке, его возврат колхозу имени Петровых невозможен до завершения цикла уже начатых работ.

После вступления в законную силу решения Арбитражного суда Кабардино-Балкарии, который разрешил арендатору работы на землях колхоза, арбитражный управляющий Салмин обратился в службу судебных приставов, чтобы перерегистрировать право пользования землей с ООО «Новое время» на колхоз имени Петровых. "Однако «Новое время» подало ходатайство о приостановлении исполнительного производства, и 3 февраля Арбитражный суд удовлетворил его», - рассказала Яценко.

Далее, «по абсолютно надуманному поводу», оппоненты колхоза подали в суд заявление «по вновь открывшимся обстоятельствам», сказала она. «Они утверждали, что Мурачаев не является членом колхоза», - сказала Яценко.

"Суд принял их доводы и отменил ранее принятое решение по формальному поводу", - сказала главный бухгалтер. Она добавила, что колхоз продолжит борьбу за свою землю, которая является «основным и единственным капиталом целой станицы».

Комментариями представителей ООО "Новое время" относительно отмены решения Арбитражного суда республики "Кавказский узел" пока не располагает.