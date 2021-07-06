Дагестанская активистка госпитализирована после конфликта с судебными приставами

06 июля 2021, 15:20

Врачи в Махачкале диагностировали сотрясение мозга у члена ОНК Умы Аскерхановой после того, как судебные приставы силой вывели ее из офиса общества инвалидов и участников войн, сообщила сама активистка. Объяснений, почему приставы рылись в документах общества, получить так и не удалось, рассказала адвокат Хадижат Хамалиева.

Как писал "Кавказский узел", член Общественной наблюдательной комиссии по Дагестану Ума Аскерханова рассказала 5 июля, что три судебных пристава вопреки ее сопротивлению "волоком вытащили" ее на улицу из офиса общества инвалидов и участников войн, куда она приехала по просьбе адвоката Хадижат Хамалиевой, которая защищает интересы сотрудницы общества Нелли Ражаповой.

По словам Хадижат Хамалиевой, шесть судебных приставов без предъявления документов взломали дверь офиса общества инвалидов и участников войн и стали рыться в документах Ражаповой, а саму 72-летнюю Нелли Ражапову грубо затолкали в другую комнату, после чего пожилой женщина стало плохо и пришлось вызвать скорую помощь.

Врачи второй городской больницы Махачкалы диагностировали у Умы Аскерхановой сотрясение мозга. По версии активистки, травму она получила, когда судебные приставы, дотащив до двери, бросили ее наземь. Сразу после инцидента в офисе на улице Оскара, 18, Ума Аскерханова пошла в Советский РОВД, где написала заявление о применении к ней, члену ОНК, грубой физической силы судебными приставами, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Ума Аскерханова.

"Я не чувствовала боли, только была боль в плечевом суставе, видно, когда тащили меня, то сильно заломили руку. Но уже у служебного офиса, куда я шла, чтобы отправить заявление о случившемся в Общественную палату РФ, я почувствовала сильное головокружение, тошноту и потеряла сознание. Пришла в себя уже в больнице, где сейчас и нахожусь", - сообщила она.

По словам Аскерхановой, судебные приставы на ее глазах "очень грубо, бесцеремонно" обошлись с Нелли Ражаповой, которая более 20 лет руководит обществом инвалидов и участников войн. "Пожилую женщину, перенесшую два инфаркта, они волоком тащили через весь офис, несмотря на ее крики и просьбы оставить ее в покое [и заверения, что она] сама покинет офис", - рассказала Ума Аскерханова.

Адвокат Хадижат Хамалиева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что была на процессе, когда ей позвонила Нелли Ражапова и сказала, что в офис вломились судебные приставы и один из них потребовал подписать требование об освобождении помещения.

"Я сказала, чтобы Нелли Борисовна ничего не подписывала до моего прихода. Через 15 минут я приехала в офис и сказала [приставу], что 8 июля будет суд, на котором будет решен вопрос о выселении Общества ветеранов и инвалидов войн из помещений на Оскара, 18. Но меня никто не стал слушать. Более того, меня чуть ли не силой заставили покинуть помещение", - рассказала адвокат.

По ее словам, сквозь занавеску она видела, что приставы роются в ее папках с уголовными делами, открывают ноутбук, после чего стала кричать, что никто не имеет права трогать ее имущество и рассматривать служебные документы.

"Они не слушали меня, продолжали вскрывать папки, швырять документы на пол. Я подумала, может они искали договорные документы на аренду офиса. Стала кричать им, что в моих папках только судебные дела, чтобы они их не трогали. А в это время трое парней стали вытаскивать из офиса Нелли Борисовну. Я вижу, что она закатывает глаза, что женщине реально плохо, к тому же у нее с утра уже было повышенное давление. Вызвали «неотложку», приехавшие медики, измерив давление, настаивали на госпитализации. Но женщина отказалась, потому что боится, что в больнице она может заразиться ковидом. Врач ей сделал укол, дала какие-то таблетки и приказала, если будет хуже, тут же звонить в «скорую»", - рассказала Хадижат Хамалиева.

По ее словам, судебные приставы еще долго находились в офисе, и она не смогла попасть туда и забрать свой ноутбук и папки с документами, а сегодня утром выехала в горный район, где должна выступать в суде в прениях. "Как вернусь, сразу поеду на Оскара, 18. Но говорят, офис опечатали. Звонила Нелли Борисовне, чувствует она себя очень плохо. Ночью опять вызывали скорую помощь", - рассказала адвокат.

Что искали судебные приставы, Хадижат Хамалиева, по ее словам, так и не узнала. "Я поехала в отдел судебных приставов, встретилась с одним из руководителей. [...] Этот руководитель, который пожелал быть неназванным, только твердил одно: «Судебные приставы на Оскара, 18 выполняют поставленную перед ними задачу»", - пожаловалась юрист.

Комментариями представителей УФССП по Дагестану относительно слов Умы Аскерхановой и Хадижат Хамалиевой "Кавказский узел" пока не располагает.