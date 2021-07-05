05 июля 2021, 20:46

Активистка в Махачкале пожаловалась на применение насилия приставами

Судебные приставы без предъявления документов пытались просмотреть документы в махачкалинском офисе общества инвалидов и участников войны и применили насилие к члену Общественной наблюдательной комиссии по Дагестану Уме Аскерхановой, сообщили сама активистка и адвокат Хадижат Хамалиева.

Шестеро судебных приставов взломали сегодня дверь в офис, где располагается общество инвалидов и участников войн, не представили документы, на основании которых они вломились в помещение, сообщила адвокат Хадижат Хамалиева, которая защищает интересы сотрудницы общества Нелли Ражаповой.

Приставы, по версии адвоката, стали рыться в документах Ражаповой, сбрасывали на пол папки с документами общества. "72-летнюю Нелли Ражапову, которая пыталась поднять с пола разбросанные фотографии участников Великой Отечественной войны, они грубо затолкали в другую комнату. Женщине, которая перенесла два инфаркта, стало плохо, мы вызвали скорую помощь", - рассказала адвокат. 

Хамалиева позвонила члену ОНК Уме Аскерхановой и сообщила о происходящем в офисе организации. "Она приехала в офис, который находится в центре города, на Оскара,18, быстро, стала требовать, чтобы судебные приставы показали документы, на основании которых они взломали дверь, а теперь роются документах адвоката, разбрасывают по полу папки общества", - отметила Хамалиева.

"Я даже в самом страшном сне не могла представить, чтобы меня трое упитанных приставов стали пинками выгонять из помещения. Я стала сопротивляться, и тогда они схватив меня за руки волоком вытащили на улицу", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ума Аскерханова

За происходящим наблюдал участковый полицейский, толпа любопытствующих, из здания УФСБ по Дагестану на шум и крики вышли несколько человек, отметила адвокат. По ее словам, все молча наблюдали, как шестеро судебных приставов пытаются освободить помещение офиса общества инвалидов участников войн.

Ума Аскерханова сообщила, что поехала снимать следы побоев.

Примечание:

"МВД назначило проверку об избиении силовиками Гаджиева", "Глава МВД Дагестана взял под контроль дело о давлении на Уму Аскерханову", "Дагестанская правозащитница Аскерханова заявила о преследовании".

Автор: Амина Закаева источник: корреспондент "Кавказского узла"

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