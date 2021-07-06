Оппозиция раскритиковала власти Грузии после беспорядков в Тбилиси

06 июля 2021, 07:15

13 грузинских оппозиционных партий выступили с совместным обращением, в котором раскритиковали власти Грузии, упрекнув их в поощрении массового насилия при беспорядках в Тбилиси, а также заявили об умышленном бездействии полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", с 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства" в центре города. 5 июля противники ЛГБТ перекрыли проспект Руставели, их акция обернулась нападением на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения.

5 июля несколько сот противников проведения гей-парада в центре Тбилиси, собрались перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси. Часть из них направилась к офису движения "Сирцхвилия", расположенному неподалеку и попыталась проникнуть внутрь здания, разбив окна. Другая часть направилась в соседний район в офис "Тбилиси Прайда". Несколько человек по фасадной стене забрались на балконы второго и третьего этажа подъезда, в котором находится офис, и сорвав прикрепленные флаги, разорвали их под восторженные возгласы протестующих, передал корреспондент "Кавказского узла".

13 оппозиционных партий Грузии выступили с совместным заявлением после беспорядков на проспекте Руставели в Тбилиси. Оппозиция раскритиковала власти страны, упрекнув премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в поощрении массового насилия и назвала действия силовиков умышленным бездействием перед лицом организованного массового насилия. "В этой наисложнейшей ситуации мы считаем долгом любого добросовестного гражданина защищать гражданские свободы и будущее грузинского государства собственными силами", – привело вечером 5 июля издание "Грузия Online" цитату из совместного заявления грузинской оппозиции.

Оппозиционеры также подчеркнули, что необходимо "сконцентрироваться на смене власти и четко отмежеваться от любых черносотенных насильственных групп", передал в ночь на 6 июля "Sputnik Грузия". Под заявлением поставили подписи "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Свободные демократы", "Прогресс и свобода", "Демократическое движение - Единая Грузия", "Закон и справедливость", "Стратегия Агмашенебели", "Гражданский альянс за свободу", "Христиан-демократическое движение", "За справедливость", "Победившая Грузия", отметило издание.

Напомним, что ранее о бездействии силовиков во время нападений на журналистов в Тбилиси также заявил правозащитник Уча Нануашвили. "Не было никакой попытки воспрепятствовать нападению на журналистов", – сказал он 5 июля корреспонденту "Кавказского узла". Из трансляций грузинских телеканалов следовало, что нападения на журналистов при освещении акции противников "Марша достоинства" в центре Тбилиси транслировались в прямом эфире, но полиция не задерживала нападавших.

Пострадавших сотрудников СМИ посетила в больнице президент Грузии Саломе Зурабишвили, она выразила солидарность с ними, осудила насилие и выразила озабоченность по поводу событий в Тбилиси, передал 5 июля телеканал "Общественный вещатель".