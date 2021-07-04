Профсоюзы указали на законность забастовки горняков в Ткибули

04 июля 2021, 21:00

Около 200 шахтеров продолжают акцию протеста на шахте имени Миндели в Ткибули, требуя фиксированной прибавки к зарплате, горняков поддержал профильный профсоюз. В горнодобывающей компании "Сакнахшири" сочли забастовку незаконной и пригрозили ее участникам лишением премий.

Как писал "Кавказский узел", рабочие шахты имени Миндели в Ткибули 3 июля объявили забастовку, потребовав повысить им зарплату на 300 лари из-за повышения цен на продукты.

В Ткибули второй день продолжается забастовка шахтеров. Шахтеры отказываются продолжать работу, требуя увеличения фиксированной части зарплаты, сообщила телекомпания "Мтавари архи".

В ходе сегодняшней встречи горняки и представители компании не достигли договоренности. Часть горняков продолжает забастовку с требованием фиксированной прибавки к зарплате. Участники забастовки отметили, что для них неприемлема бонусная система. Также шахтеры попросили власти предоставить Ткибули статус высокогорья, поскольку обладатели такого статуса пользуются определенными льготами, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение в эфире телекомпании.

Ежемесячный доход сотрудников шахты составляет 450-800 лари (140-254 долларов США) в зависимости от должности. Это, по мнению участников забастовки, не соответствует текущей загруженности и ценам на потребительские товары", сообщила "Нетгазета" со ссылкой на представителей профсоюзов.

Участие в забастовке принимают около 200 шахтеров. По их словам, бонусы не превышают 30-40 лари, то есть в десять раз меньше требуемой прибавки. "Мы просто хотим, чтобы нашу работу ценили… 30 лари бонусом не считаются. Мы просим поддержать нас нашего мажоритария, местные власти", — привело издание "Новости Грузия" слова одного из участников забастовки.

5 июля шахтеры намерены продолжить акцию протеста, проинформировало "Интерпрессньюс".

Компания "Сакнахшири" заявила о незаконности отказа горняков от работы

На фоне забастовки состоялось заседание консультативного совета компании "Сакнахшири", на котором, по заявлению компании, забастовка как форма протеста не была утверждена. "Отсутствие на работе из-за требования повысить заработную плату вредит работе компании, задерживает производственный процесс и напрямую влияет на июльские бонусы компании в целом. Члены комиссии не поддерживают формат отсутствия горняков на рабочем месте", - говорится в сообщении.

Требования горняков о повышении зарплаты "давно рассматриваются", заявил сегодня председатель совета директоров компании Михаил Сотский. "Для совета и его членов неприемлемы не требования, а то, как эти требования выражаются. Для нас приемлемо решение любых вопросов и споров в форме переговоров, за столом переговоров", - заявил он.

Компания не готова повышать зарплату на фиксированную сумму, а лишь ввести бонусную систему, указал Сотский. "Бонусная система позволяет нам выполнять работу на 100% кропотливо и серьезно, если все показатели выполнены на отлично, бонусы могут составить более 300 лари. Людей, которые отказываются выполнять работу, нарушают правила техники безопасности, и поверьте мне, таких случаев довольно много (были случаи, когда они не были на работе, спали на работе или вообще пропускали работу), поэтому была создана особая система. За работу, предусмотренную трудовым договором, они будут вознаграждены и получат премии", - перевел его слова корреспондент "Кавказского узла".

Профсоюзы сочли законной забастовку шахтеров

Представитель профсоюзов присутствовал на встрече консультативного совета и подчеркнул желание организации решать все вопросы путем переговоров, сообщил председатель Профсоюза работников металлургической и горной промышленности Тамаз Долаберидзе. "Но когда пошли разговоры о том, что консультативный совет оценит забастовку отрицательно и поставит под сомнение законность забастовки, представитель профсоюза покинул собрание и не подписал протокол, который был составлен", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, протест горняков является законным, так как ему предшествовали неудачные попытки договориться между компанией и сотрудниками.

Профсоюзы не выступают против системы премирования, хотя сотрудники предпочитают получать фиксированную сумму, указал Долаберидзе. "Мы ничего не имеем против бонусной системы, но мы согласны с шахтерами в том, что предпочтительно, чтобы это было отражено в тарифе, и не должно быть сомнений в том, будут они выплачены или нет. Поэтому сотрудники предпочитают, чтобы доплату включили в тариф, если что-то добавят", - рассказал он.

За год в Грузии выросли цены на продукты, проезд и коммунальные платежи

Инфляция за год (с июня 2020 года по июнь 2021 года) составила 9,9%, сообщило Национальное статистическое управление Грузии, в июне 2021 года уровень инфляции увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказано на сайте ведомства.На продукты питания и безалкогольные напитки цены за годы выросли на 8,8%, в том числе на масло и жир на 47,1%, овощи - на 16,6%, сахар, джем, сладости - на 13,7%, рыба - на 11,1%, молоко, сыр и яйца - на 10,6%; минеральная вода, безалкогольные напитки и натуральные соки - на 7,3%, кофе, чай и какао - на 7,2%, хлеб - на 5,5% и мясо и мясные продукты - на 5,3%. За год снизились цены на фрукты и виноград на 19,5%.

Цены на транспорт за год выросли на 22%, электричество и газ - на 14%, обслуживание и ремонт жилья - на 7,3%, на водоснабдение - на 4,5%.

Рабочие шахт имени Дзидзигури и Миндели в Ткибули неоднократно проводили акции протеста. Так, 11 июня 2020 года они объявили забастовку, потребовав отремонтировать подъемное оборудование после того, как шахтеры застряли в лифте. Руководство компании, управляющей шахтами, обвинило рабочих в нарушении требований безопасности.

В мае в Грузии началась целая серия забастовок. Бастовали строители автобана "Восток-Запад", сотрудники заводов "Боржоми" и "Набеглави", акции проводили также курьеры Glovo и таксисты в Кутаиси. Волна забастовок в Грузии вызвана низкой оплатой труда и массовыми нарушениями прав рабочих, указал руководитель Объединения профсоюзов Ираклий Петриашвили. Акции рабочих организованы внешними силами перед осенними выборами в органы местного самоуправления, считает руководитель НПО "Новая экономическая школа" Паата Шешелидзе.