Шахтеры в Ткибули потребовали повышения зарплат

03 июля 2021, 12:08

Рабочие шахты имени Миндели в Ткибули объявили сегодня о проведении забастовки, потребовав повысить им зарплату на 300 лари из-за повышения цен на продукты.

Как писал "Кавказский узел", рабочие шахт имени Дзидзигури и Миндели в Ткибули неоднократно проводили акции протеста. Так 11 июня 2020 года они объявили забастовку, потребовав отремонтировать подъемное оборудование после того, как шахтеры застряли в лифте. Руководство компании, управляющей шахтами, обвинило рабочих в нарушении требований безопасности.

Рабочие в Ткибули, занятые на участках транспортного и наземного комплекса шахты имени Миндели, объявили сегодня забастовку. Они потребовали повышения зарплат. Бастующие собрались у шахты имени Миндели и требуют реакции администрации, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

Шахтеры требуют повышения зарплаты на 300 лари (около 95 долларов, – Прим. "Кавказского узла"), сообщил главы профильного профсоюза Гага Исакадзе. "Мы просили повышения зарплаты четыре месяца, но безуспешно. Мы были вынуждены обратиться к этой форме протеста. Сложно содержать семью на 500 лари, все стало дороже", – привел сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал" слова одного из бастующих шахтеров Бесика Сефертеладзе.

Видеорепортаж о забастовке шахтеров в Ткибули сегодня опубликовал на своем сайте телеканал "Рустави-2". На кадрах видео показаны несколько десятков рабочих, которые собрались возле пропускного пункта на предприятие. Обстановка на месте проведения акции, судя по кадрам ролика, в целом спокойная.

Напомним, шахты имени Миндели и Дзидзигури в Ткибули были закрыты в июле 2018 года, после гибели четырех рабочих. Их обследовали немецкие эксперты, которые выявили ряд нарушений. Они дали рекомендации заменить оборудование с истекшим сроком эксплуатации. В сентябре 2019 года Минэкономики Грузии констатировало, что компания "Сакнахшири" выполнила рекомендации экспертов лишь частично, в частности не заменила канаты на подъемно-транспортных установках. В планах компании было доставлять рабочих под землю через соседнюю шахту, Миндели. С октября 2019 года шахты были переданы инвестору Steel International Trade, который погасил перед рабочими долг по зарплате и возобновил добычу угля.