Калямин приговорен к условному сроку по делу об экстремизме

02 июля 2021, 04:52

Суд в Сочи приговорил архитектора Михаила Калямина к двум годам лишения свободы условно по обвинению в экстремизме в соцсети. Защита решила обжаловать приговор.

Как информировал "Кавказский узел", следствие обвинило пожилого архитектора из Сочи Михаила Калямина в призывах к экстремизму в Интернете. Свою вину он признал на следствии, но отверг ее в суде. Выступивший в суде 27 мая эксперт сделал выводы об экстремизме в постах сочинского архитектора Михаила Калямина в соцсети, основываясь на вырванных из контекста фразах, сообщил адвокат. Защита пообещала, что представит в суд рецензию на это заключение от независимого эксперта. Калямин в суде заявил о своей невиновности и сообщил, что признательные показания дал под давлением следователя. Судья направил протокол заседания в военный следственный отдел для проверки действий следователя.

24 ноября 2020 года силовики задержали 64-летнего сочинского архитектора Михаила Калямина. Архитектору предъявлено обвинение в призывах к экстремизму в Интернете по части 2 статьи 280 УК РФ. Максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до пяти лет. По версии следствия, Калямин призвал к экстремизму в четырёх постах в соцсети "ВКонтакте".

Судья Центрального районного суда Сочи Вадим Орехов признал Михаила Калямина виновным в призывах к экстремизму в Интернете и назначил ему два года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с созданием и введением страниц в социальных сетях, в том числе сети Интернет, сроком на два года. Копия приговора от 30 июня имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Из приговора следует, что Калямин зарегистрировался в социальной сети "ВКонтакте" и разместил в Интернете экстремистские посты. Его действия были квалифицированы по части 2 статьи 280 УК РФ. "В зале судебного заседания установлено, что подсудимый в судебном заседании адекватно воспринимает происходящее. Свою защиту он осуществляет обдуманно, активно, мотивированно, а поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности. Калямин, не отрицая установленные судом и образующие объективную сторону преступления фактические обстоятельства дела, в части того, что именно им размещены указанные посты с последующими их размещением в сети Интернет, виновным себя в совершении преступления не признает, что суд оценивает как позицию защиты, избранную с целью избежать уголовной ответственности. Учитывая это обстоятельство, суд приходит к выводу, что подсудимый, как на момент совершения преступлений, так и в настоящее время понимает характер и общественную опасность своих действий", - указано в приговоре.

Судья возложил на Калямина обязанности не менять постоянное место жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в.мероприятиях; не посещать бары, кафе и рестораны; не выезжать за пределы Краснодарского края. При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания, один раз в месяц для регистрации. Мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу.

В канцелярии суда по уголовным делам пояснили "Кавказскому узлу", что у Калямина есть 10 суток с момента вручения ему мотивированного приговора на его обжалование.

Михаил Калямин, комментируя приговор, заявил, что никогда не позволял себе экстремистских высказываний, а тем более призывов к экстремизму, а лишь высказывал свое мнение и комментировал события. По мнению Калямина, весь приговор построен на неправомерной филологической экспертизе, где эксперт вольно трактовал его высказывания, вырвав их из контекста статей и приписав ему чужие высказывания. "Судья критически отнесся только к моим доводам, указывая что я якобы хочу избежать уголовной ответственности, но я не хочу отвечать за то, что не совершал, - сказал он.- Я, получив обвинительный приговор и прочитав его, считаю себя жертвой режима и намерен его обжаловать вплоть до ЕСПЧ. Я не хочу носить в своей стране на себе клеймо экстремиста. Да, я не согласен с политикой властей, и это мое право не соглашаться. Власть у нас избирается народом путем выборов, и критика власти является элементом народовластия и демократии".

Осужденный также сообщил, что до приговора его мать не смогла оформить на него доверенность с целью осуществления за ней ухода, так как нотариус отказала в выдаче доверенности, сославшись на внесение имени архитектора в список экстремистов. По мнению Калямина, он полностью оказался поражен в своих правах.

Михаил Калямин значится в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, под номером 4802. Соответствующий перечень опубликован на сайте Росфинмониторинга.

"Тема внесения граждан России в списки экстремистов на стадии, когда они являются только подозреваемыми, - новая и малоизученная. В законы внесены разные новинки, но известно точно, что попасть в такой список может любой без приговора суда. Достаточно, чтобы тебя просто подозревали в экстремизме. Обжаловать внесение в эти списки нельзя и некому. Человек действительно поражается серьезно в правах, оказавшись в таких списках», - сказал адвокат осужденного Тимур Филиппов "Кавказскому узлу".

Защита готовит жалобу на приговор суда в апелляционную инстанцию, сообщил он.

Филиппов после вынесения приговора также рассказал, что следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении силовика после заявления Калямина в суд об оказании на него давления. "В отказе возбуждения уголовного дела по данному деянию... ни у меня, ни у моего подзащитного сомнений не было. Общеизвестно, что проверки проводятся формально и практически в ста случаях из ста жалоб... [силовики] правы. Данный случай не стал исключением из сложившихся правил", - отметил адвокат.

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 21 июня 2021 года за подписью заместителя руководителя военного следственного отдела В. Седакова, которая была направлена им в суд, имеется в распоряжении «Кавказского узла». Согласно документу, Седаков входе проверки опросил Калямина и еще несколько силовиков и на 7 листах расписал свои выводы, почему все было сделано в соответствии с законом. В частности, указывается, что в период дачи показаний Калямина там присутствовала адвокат, а сам обвиняемый не отрицал вины и собственноручно подписал все протоколы допроса, и жалоб от него на давление не поступало и не регистрировалось.

Калямин утверждает, что адвокат появилась не во время первого допроса. "На суде я сказал правду, но и суд не принял это во внимание", - посетовал он.

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