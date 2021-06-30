Жители Карачаево-Черкесии потребовали от властей помощи после ливней

30 июня 2021, 18:22

Власти оставляют жителей Карачаево-Черкесии один на один с проблемами после паводка и не вводят режим чрезвычайной ситуации с целью избежать выплаты компенсаций, заявили хозяева подтопленных домов в Усть-Джегуте и других населенных пунктах. Чиновники отчитались о начале аварийно-восстановительных работ.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня в Карачаево-Черкесии прошли сильные ливни, были заблокированы трассы Черкесск – Домбай и Усть-Джегута – Кисловодск. 29 июня движение по дорогам было восстановлено.

В результате сильного дождя местами с градом и шквалистым ветром на территории ряда муниципальных образований Карачаево-Черкесии подтоплены частные дома и придомовые территории, размыты участки дорог федерального, республиканского и местного значения, подмыты мостовые переходы, появилась угроза схода селевых потоков, сообщили 29 июня в пресс-службе главы Карачаево-Черкесии.

С 28 июня на всей территории Карачаево-Черкесии объявлен режим повышенной готовности, говорится в сообщении на сайте главы республики.

Между тем в Instagram-паблике chp_kchr, насчитывающем 226 тысяч подписчиков, 29 июня размещено сообщение жительницы Карачаево-Черкесии о последствиях паводка. В видео показан поток воды, которая, льется во двор из-за забора, а также улица с бурным потоком воды. В приложенной к публикации фотографиях видны последствия затопления во дворе.

"Это город Усть-Джегута, улица Железнодорожная, 48. Очень сильно всё пострадало. Почему не принимают меры, сколько мы будем страдать от наводнения уже сил нет. Почему не принимают меры по предотвращению ЧП? В первый раз все восстанавливали сами, за свой счёт. А во второй раз сами еле выбрались из дома. Я с младенцем на руках, боялись что снесет фундамент. Сейчас у нас всё хозяйство унесло течением и куры и утки, от огорода ничего не осталось, асфальт полностью смыло. Сейчас выкачиваем грязь с подвалов. Можем ли мы рассчитывать на какую-то помощь от государства?", - говорится в аннотации к публикации.

Публикация набрала на 18:15 мск 1733 отметки "нравится" и 103 комментария.

Пользователи отметили, что аналогичные проблемы коснулись многих жителей республики, однако помощи ждать не приходится. "У нас тоже поднялись грунтовые воды, вода стоит на кухне. Там стоит котел напольный и что. Он в воде. Ремонт котла газового ляжет нам на плечи. И никакой помощи от государства. Государство может только принести штрафы, налоги и коммуналку". - прокомментировала barybina_ol. "Помощь не ждите- так мне ответили в мэрии. Материального возмещения ущерба, - написала jusya80. "Мне тоже сказали, что выплаты положены, если только объявят ЧС в республике", - указала rekanova079. "Им не выгодно объявлять ЧС", - ответила ей krimshamxalova.

Власти оставляют жителей один на один с проблемами после паводка, отметили комментаторы. "Независимо ввели ЧС или нет, есть пострадавшие. Им нужно помочь. Очень хочется надеется,чтоб государство помогло. Хотя если (бы) это произошло где-то заграницей, наше правительство было бы впереди планеты всей. К сожалению, такого отношения к своим нет", - отметила zaira.m__. "Нашей власти на нас наплевать, что дома пострадали, что многие люди остались без жилья", - посетовала luk_ekaterina. "Думаете, их волнует как и где пострадал простой народ? Главное - вакцинация", - прокомментировал пользователь elyakchr. "На всё нужно вызывать комиссию и зафиксировать убытки, чтобы оценили ущерб. Нашим родственникам несколько лет назад в другом ауле выплатили 50 тысяч, по-моему на каждого", - предложила tanzilya_sh_.

Автору публикации из Усть-Джегуты ответил представитель администрации Усть-Джегутинского муниципального района. "К сожалению, в связи с неблагоприятными погодными условиями сложилась тяжёлая ситуация во многих домовладениях. Мы предпринимаем все возможные меры по устранению последствий стихии, техника работает бесперебойно. Касаемо ущерба нанесённого дому, к сожалению, в бюджете района не предусмотрены средства на ремонт частных домовладений. Это ответственность собственника жилья. Однако в настоящее время реализуется программа социального контракта, предусматривающая единовременную выплату для малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для рассмотрения возможности вашего участия в данной программе просим Вас обратиться по телефону 7-23-09 (ответственное должностное лицо – Гербекова Кулистан Исмаиловна)", - говорится в комментарии пользователя udmunicipal.

"Не предусмотрены в бюджете района средства? Так сделайте, чтобы было предусмотрено. Это никак не может быть ответственностью собственника жилья! Это последствие стихии. Какие меры вы предпринимаете по устранению последствий стихий и предотвращения повторного наводнения, когда к нам ни один человек не пришёл и не поинтересовался, что можно для этого сделать и не устраняют причину! Вы все работаете на федеральных трассах, а до простых пострадавших от стихии людей нет никакого дела! Не должно так быть!", - ответила fatimka01semenova.

На территории Карачаево-Черкесии за сутки выпало полторы, а в Зеленчукском районе две (месячных) нормы осадков, сообщил глава республики Рашид Темрезов. По его словам, во всех пострадавших от ливней населенных пунктах начались аварийно-восстановительные работы с привлечением сил, средств, техники МЧС, дорожников, муниципальных районов. "Дал поручение главам муниципальных районов осмотреть подтопленные дома жителей населенных пунктов, оказать помощь в откачке воды, особенно одиноким пожилым людям и многодетным семьям", - указал он 29 июня на своей странице в Instagram.

Публикация в Instagram Рашида Темрезова, насчитывающем 116 тысяч подписчиков, на 18:15 мск набрала 645 отметок "нравится" и 35 комментариев.

Пользователи сети пожаловались главе республики на последствия паводка. "По ул. С.Тюленина, 24, вода с улицы затапливает двор, вследствие чего затопило колодец и обвалилась часть земли. Просим оказать необходимую помощь", - написала yulia_jools. Ей ответил представитель мэрии Черкесска. "По данным синоптиков, с 25 по 27 июня в Черкесске в среднем выпало 33 мм осадков, а с начала этого месяца при норме 92 мм сумма выпавших осадков уже составила 154 мм. Это привело к таким последствиям, как подтопление частных домовладений. Решением мэра города Черкесска проводится сбор адресов, где вода поступила непосредственно в дома. Все они отрабатываются в порядке приоритетности", - говорится в сообщении пользователя city.cherkessk.

Также пользователи рассказали о последствиях ливней в ауле Инжич-Чукун Абазинского района. "В ауле Инжич-Чикун по улице Кавказская, 2 дом в ужасном состоянии, все затопило. Сидим в грязи и нет никому дела. Что нам делать? Жить в аварийном доме очень опасно. Итак постоянно страдает наш дом после каждого дождя", - указала galinapitko440. "В Абазинском районе, а. Инжич-Чукун, ул. Ленина дом 98 был затоплен, ограждения практически не осталось. Устно обратились к главе сельского поселения с вопросом как быть и будут ли составлять списки, у кого какой ущерб. Глава сельского поселения оставил этот дом без внимания, сказав, что есть похуже. Прошу разобраться в этом вопросе. Куда обратиться за помощью", - написала bratova_1005. Ей ответила районная администрация. "По указанному Вами адресу существует только земельный участок. Дом был разрушен наводнением в 2002 году. С этого времени там никто не живет, также отсутствует ограждение. Поток дождевой воды прошелся по земельному участку, но при этом ничего не пострадало", - говорится в ответе пользователя abaz_raion.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Инжич-Чукуне слабый дождь, температура воздуха составила +21 градус, скорость ветра - три метра в секунду. В ночь на 1 июля также ожидается дождь, температура снизится до + 15 градусов, скорость ветра снизится до одного метра в секунду. В Усть-Джегуте сегодня слабый дождь, температура воздуха составила +22 градуса, скорость ветра - три метра в секунду. В ночь на 1 июля ожидается умеренный дождь при температуре воздуха +16 градусов, скорость ветра снизится до одного метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.