30 июня 2021, 02:25

Движение по дорогам Карачаево-Черкесии восстановлено

Расчистка участков трасс, заблокированных в результате паводка после ливня в Карачаево-Черкесии, завершена, сообщили спасатели. 

Как писал "Кавказский узел", 28 июня в Карачаевском районе в результате сильных ливней оказалась заблокирована трасса Черкесск – Домбай, а в Усть-Джегутинском районе сель перекрыл дорогу Усть-Джегута – Кисловодск, информировали спасатели.

"Расчистка дорожного полотна на участках автодорог завершена. Движение полностью восстановлено", - процитировал 29 июня замначальника Главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии Антона Шахбазяна "Интерфакс"

На всех участках дорог обеспечен проезд автотранспорта, сообщил министр строительства и ЖКХ республики Евгений Гордиенко. Он отметил, что продолжается очистка дорог от завалов и селевых масс. Основные дорожно-восстановительные работы начнутся после спада воды, приводятся его слова в сообщении пресс-службы на сайте главы и правительства Карачаево-Черкесии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 30 июня днем в Карачаевске (административный центр Карачаевского района) ожидается слабый дождь при температуре воздуха +20 градусов, скорость ветра составит три метра в секунду. В ночь на 1 июля также прогнозируется слабый дождь, температура воздуха понизится до +14, скорость ветра снизится до двух метров в секунду..

В Усть-Джегуте (административный центр Усть-Джегутинского района) днем 30 июня также ожидается слабый дождь при температуре воздуха +22 градуса, скорость ветра составит три метра в секунду. В ночь на 1 июля также ожидаются слабые осадки, температура воздуха понизится до +16, скорость ветра снизится до метра в секунду..

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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