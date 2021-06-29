Две дороги заблокированы в Карачаево-Черкесии из-за непогоды

29 июня 2021, 07:24

В Карачаевском районе в результате поводка оказалась заблокирована трасса Черкесск – Домбай, а в Усть-Джегутинском районе сель перекрыл дорогу Усть-Джегута – Кисловодск, информировали спасатели.

Управление МЧС по Карачаево-Черкесии уточнило, что трасса в Карачаевском районе оказалась заблокирована из-за выхода из берегов реки Кубыш в результате сильных ливней.

"В 19.15 мск 28 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике поступило сообщение о том, что <…> в населенном пункте Кумыш, в результате выхода реки Кубыш из русла на дорогу, перекрыто движение на ФАД Черкесск – Домбай. Движение направлено через населенный пункт Хумара", – сообщило ведомство в ночь на 29 июня на своей странице в Instagram.

В Усть-Джегутинском районе дорога оказалась перекрыта в результате селя, уточнили спасатели. "В результате схода грязевого потока с полей на третьем километре автодороги Усть-Джегута – Кисловодск, при выезде из населенного пункта Усть-Джегута перекрыто движение всех видов транспорта до окончания расчистки дорожного полотна", – сказано в и информации.

Ведомство также опубликовало ролик, на кадрах которого показана техника, которая в темное время суток расчищает проезжую часть. Дорога залита водой и занесена грязью. Трактор лопатой расчищает заносы, несколько спасателей координируют его работу.

"Кавказский узел" также сообщал, что в ночь на 29 июня на Ставрополье две трассы оказались перекрыты из-за схода селя. А 27 июня в Адыгее сильный ветер сорвал крышу с дома культуры в ауле Шенджий Тахтамукайского района.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Карачаевске (административный центр Карачаевского района) ожидается умеренный дождь при температуре воздуха +18 градусов, скорость ветра составит 2 метра в секунду. В ночь на 30 июня также прогнозируется умеренный дождь, температура воздуха понизится до +14, скорость ветра останется прежней.

В Усть-Джегуте (административный центр Усть-Джегутинского района) сегодня ожидается умеренный дождь при температуре воздуха +21 градус, скорость ветра составит 2 метра в секунду. В ночь на 30 июня также ожидаются умеренные осадки, температура воздуха понизится до +17, скорость ветра останется прежней.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.