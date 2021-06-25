Пассажирский самолет вернулся в аэропорт Краснодара из-за неполадок

25 июня 2021, 11:45

Самолет SSJ-100, вылетевший в Санкт-Петербург с 91 пассажиром на борту, вернулся в аэропорт Краснодара из-за технических неполадок.

Самолет вернулся в штатном режиме в 09.52 мск, после взлета, из-за неполадок с наддувом кабины, сообщили в пресс-службе авиаузла.

"При взлете произошел какой-то сбой, выработали топливо, благополучно сели", - цитирует пресс-службу ТАСС.

Источник в экстренных службах региона уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

Самолет авиакомпании "Азимут" следовал из Краснодара в Санкт-Петербург, на борту находился 91 пассажир. О неполадках после взлета сообщил командир воздушного судна. Авиакомпания заменила борт для выполнения рейса, уточнили в аэропорту Краснодара.

"Кавказский узел" ранее писал, что вечером 11 апреля самолет, летевший из Сочи в Санкт-Петербург, на борту которого было 190 пассажиров, вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации кабины. Утром 12 апреля пассажиры вылетели в Санкт-Петербург резервным рейсом.