Пассажиры вернувшегося в Сочи рейса вылетели в Петербург

12 апреля 2021, 06:27

190 пассажиров самолета, который вернулся в Сочи из-за разгерметизации кабины, вылетели в Санкт-Петербург резервным рейсом.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 11 апреля самолет, летевший из Сочи в Санкт-Петербург, на борту которого было 190 пассажиров, вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации кабины.

Пассажиры вернувшегося в аэропорт Сочи самолета резервным бортом вылетели в пункт назначения, сообщил сотрудник справочной сочинского аэропорта. "Рейс вылетел в 05.00 утра, прибытие в Санкт-Петербург ожидается примерно в 08.00", – привел сегодня ТАСС его слова.

Напомним, что после возвращения, по словам пассажиров, самолет кружил над аэропортом перед посадкой. "Кружили, пока горючее не кончится, нервничали", – привел слова одного из них Instagram-паблик "ЧП Сочи".

По данным на сайте аэропорта Сочи, рейс выполнялся на самолете Boeing 737-8.