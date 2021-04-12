Самолет АК Azur Air, фото: пресс-служба авиакомпании. https://www.azurair.ru/ru/azurair/news?isReadAll=true

12 апреля 2021, 06:27

Пассажиры вернувшегося в Сочи рейса вылетели в Петербург

190 пассажиров самолета, который вернулся в Сочи из-за разгерметизации кабины, вылетели в Санкт-Петербург резервным рейсом.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 11 апреля самолет, летевший из Сочи в Санкт-Петербург, на борту которого было 190 пассажиров, вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации кабины.

Пассажиры вернувшегося в аэропорт Сочи самолета резервным бортом вылетели в пункт назначения, сообщил сотрудник справочной сочинского аэропорта. "Рейс вылетел в 05.00 утра, прибытие в Санкт-Петербург ожидается примерно в 08.00", – привел сегодня ТАСС его слова.

Напомним, что после возвращения, по словам пассажиров, самолет кружил над аэропортом перед посадкой. "Кружили, пока горючее не кончится, нервничали", – привел слова одного из них Instagram-паблик "ЧП Сочи".

По данным на сайте аэропорта Сочи, рейс выполнялся на самолете Boeing 737-8.

Примечание:

"Власти Сочи уточнили число госпитализированных пассажиров аварийного самолета", "Самолет Уфа-Сочи экстренно сел из-за возгорания двигателя", "Родные жертв ростовской авиакатастрофы выиграли иск к FlyDubai".

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